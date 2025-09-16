CAFE MELI
Πρεσβυωπία: Πώς οι οφθαλμικές σταγόνες θα αντικαταστήσουν τα γυαλιά

Η πρεσβυωπία, μια αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης που πλήττει σχεδόν κάθε άνθρωπο μετά τα 45, επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η δυσκολία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα, που επιδεινώνεται σταδιακά και συνήθως αντιμετωπίζεται με γυαλιά ή φακούς επαφής. Νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η λύση μπορεί να βρίσκεται σε ειδικές οφθαλμικές σταγόνες, οι οποίες χορηγούνται δύο έως τρεις φορές την ημέρα.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικών Χειρουργών (ESCRS) στην Κοπεγχάγη, οι περισσότεροι ασθενείς που χρησιμοποίησαν τις σταγόνες κατάφεραν να διαβάσουν περισσότερες γραμμές στους πίνακες οπτικής εξέτασης, με τα αποτελέσματα να παραμένουν για διάστημα έως δύο ετών.

Η θεραπεία βασίζεται σε δύο ουσίες: την πιλοκαρπίνη, που συστέλλει την κόρη και βοηθά τον φακό να εστιάσει σε διαφορετικές αποστάσεις, και τη δικλοφενάκη, ένα αντιφλεγμονώδες που περιορίζει τυχόν ερεθισμούς. Στη μελέτη συμμετείχαν 766 εθελοντές στην Αργεντινή, οι οποίοι χώρισαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη συγκέντρωση της πιλοκαρπίνης (1%, 2% και 3%).

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Με 1% διάλυμα, σχεδόν όλοι οι ασθενείς διάβασαν δύο ή περισσότερες επιπλέον γραμμές.
Στην ομάδα 2%, το 69% κατάφερε να διαβάσει τουλάχιστον τρεις γραμμές παραπάνω.
Στην υψηλότερη συγκέντρωση (3%), το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 84%.

«Το πιο σημαντικό μας εύρημα έδειξε ταχεία και διαρκή βελτίωση της κοντινής όρασης και στις τρεις συγκεντρώσεις. Μία ώρα μετά την πρώτη χορήγηση, οι ασθενείς είχαν μέση βελτίωση 3,45 γραμμών στον πίνακα Jaeger» ανέφερε η Δρ. Τζιοβάννα Μπενότσι, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Έρευνας για την Πρεσβυωπία στο Μπουένος Άιρες.

Αν και συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η θολή όραση για λίγα λεπτά, ο ερεθισμός κατά τη χρήση και ο πονοκέφαλος, οι ειδικοί θεωρούν ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Ο καθηγητής Μπέρκχαρντ Ντικ, εκλεγμένος πρόεδρος του ESCRS, τόνισε πως «απαιτούνται ευρύτερες, μακροπρόθεσμες, πολυκεντρικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα πριν αυτή η θεραπεία προταθεί ευρέως».

