Πως αντιμετωπίζεται η «Αυγουστιάτικη Μελαγχολία»

Η εποχιακή κατάθλιψη συνήθως εμφανίζεται στη διάρκεια του χειμώνα, οπότε στη συνείδηση του κόσμου έχει συνδεθεί περισσότερο με την συγκεκριμένη εποχή, αλλά τι συμβαίνει όταν κάποιος «έχει τις μαύρες του» και σε άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα τον Αύγουστο;

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως πολλοί άνθρωποι όντως ενδέχεται να νιώθουν ιδιαιτέρως κακόκεφοι στη διάρκεια του Αυγούστου κι εξηγούν τους λόγους που γίνεται αυτό. Ωστόσο διευκρινίζουν πως η εναλλαγές στη διάθεση και γενικά την πνευματική μας κατάσταση είναι πολύ συνηθισμένες από εποχή σε εποχή, αλλά για να χαρακτηριστεί όλο αυτό ως «εποχιακή κατάθλιψη» (Seasonal Affective Disorder- SAD), πρέπει να πληροί μερικά πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.

«Για να διαγνωστεί ως διαταραχή συμπεριφοράς, πρέπει το άτομο να εμφανίζει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες έντονα επίμονα συμπτώματα, τα οποία βασικά δεν καλυτερεύουν», εξηγεί ο Stephen Ferrando, διευθυντής Ψυχιατρικής στο Westchester Medical Center.

Όσοι πάσχουν από SAD θεωρούνται υποσύνολο εκείνων με έντονη καταθλιπτική διαταραχή- η πρώτη εμφανίζεται σε λιγότερο από 5% του πληθυσμού, ενώ η δεύτερη περίπου στο 10-20% του πληθυσμού.

«Αν συμβεί κάτι καλό, νιώθεις καλύτερα και αν συμβεί κάτι που δεν είναι τόσο καλό, νιώθεις χειρότερα, αλλά εξαρτάται από τις καταστάσεις. Μια πραγματική διαταραχή δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τις γενικότερες συνθήκες», προσθέτει ο Stephen Ferrando.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει λόγος που όσοι έχουν εποχιακή κατάθλιψη, επηρεάζονται περισσότερο τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες παρά την άνοιξη και το καλοκαίρι: η έλλειψη φωτός του ήλιου. Άλλωστε έχει αποδειχθεί πως η ανεπαρκής έκθεση στο φως της μέρας επηρεάζει αρνητικά το βιολογικό μας ρολόι.

Αν και ο Αύγουστος και γενικά το καλοκαίρι δεν δικαιολογούν την εμφάνιση εποχιακής κατάθλιψης, δεδομένου πως το φως του ήλιου είναι περισσότερο από επαρκές, ο Ferrando επιβεβαιώνει πως όντως μπορεί να εμφανιστεί, περιγράφοντας το φαινόμενο ως «August blues», κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο «μοιάζει πάρα πολύ με την μελαγχολία τα βράδια της Κυριακής, μόνο που κρατάει ένα μήνα».

Η Rachel Annunziato, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Fordham University εξηγεί πως το φαινόμενο της αυγουστιάτικης μελαγχολίας απαντάται σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγμα, τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο (και οι γονείς τους), συνήθως βιώνουν συναισθήματα όπως «αδημονία, ενθουσιασμό αλλά και λίγο φόβο».

Τόσο η Annunziato όσο και ο Ferrando θεωρούν πως η κατάθλιψη του Αυγούστου τις περισσότερες φορές προκύπτει λόγω έντονου στρες και άγχους όλο το προηγούμενο διάστημα.

«Μερικές φορές αισθάνομαι ενοχές που παίρνω άδεια τον Αύγουστο και νιώθω πως θα έπρεπε να έχω συνεχίσει να είμαι στην πρίζα. Αλλά πιστεύω πως είναι άκρως απαραίτητο να κάνεις ένα διάλειμμα στην συγκεκριμένη περίοδο και να δώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου», λέει η Rachel Annunziato.

Για κάποιους όλο αυτό ακούγεται αντιφατικό, καθώς ως εργαζόμενοι ενήλικες όλοι σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ως τρίμηνες διακοπές, μόνο που στην πραγματικότητα το κάνουμε μόνο συμβολικά. Κι αυτό είναι και που διαφοροποιεί τόσο πολύ τον Αύγουστο από τον Σεπτέμβριο.

Οι ειδικοί συστήνουν να μην εκλαμβάνουμε τον Αύγουστο απλώς ως το στάδιο πριν τον Σεπτέμβριο, αλλά να τον εκμεταλλευόμαστε για να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε περισσότερο. «Μείνετε οργανωμένοι αλλά έχετε κατά νου πως πρόκειται για έναν μεταβατικό μήνα, οπότε πάρτε το χαλαρά», καταλήγει η Annunziato.