Οι πέντε τροφές που ανεβάζουν τη διάθεση

Και αν οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας εππηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τι τροφές που επιλέγουμε; Η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο ζωής μας και η διατροφή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλο και περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν ότι αυτά που βάζουμε στο πιάτο μας επηρεάζουν όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό και τη διάθεσή μας.

Μια διατροφή πλούσια σε φυσικά και θρεπτικά τρόφιμα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους και χρόνιου στρες, ενισχύοντας τη συναισθηματική σταθερότητα και την ευεξία.

Ποιες τροφές έχουν θετική επίδραση στον εγκέφαλο και τη διάθεσή μας;

1. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Το σπανάκι, η ρόκα και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι γεμάτα από βιταμίνες του συμπλέγματος Β (όπως B6, B9 και B12), που συμβάλλουν στην παραγωγή σεροτονίνης και ντοπαμίνης — δύο βασικών νευροδιαβιβαστών για την καλή διάθεση και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, προσφέρουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον εγκέφαλο από φλεγμονές.

Τip: Συνδύασέ τα με όσπρια ή δημητριακά ολικής άλεσης για ακόμα καλύτερη απορρόφηση.

2. Λιπαρά ψάρια

Ο σολομός, η σαρδέλα και η πέστροφα είναι πλούσιες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη στήριξη της νευροπλαστικότητας — της ικανότητας του εγκεφάλου να προσαρμόζεται και να επουλώνεται.

Μελέτες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ειδικά όταν λαμβάνονται μαζί με ιατρική θεραπεία.

3. Μούρα γεμάτα αντιοξειδωτικά

Τα μύρτιλα, οι φράουλες και τα βατόμουρα περιέχουν φλαβονοειδή και βιταμίνη C, ουσίες που προάγουν τη νευρική λειτουργία και προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Επιπλέον, υποστηρίζουν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος — έναν βασικό «παίκτη» στη ρύθμιση της διάθεσης.

4. Πρεβιοτικά – ευεργετικές τροφές για το έντερο

Τροφές όπως το κρεμμύδι, το σκόρδο, η βρώμη και οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε πρεβιοτικές ίνες. Αυτές θρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου, τα οποία με τη σειρά τους παράγουν ουσίες που ενισχύουν την παραγωγή σεροτονίνης και μειώνουν τη φλεγμονή — ακόμη και στον εγκέφαλο.

5. Ζυμωμένα τρόφιμα

Το γιαούρτι με «ζωντανά» βακτήρια, το κεφίρ, το ξινολάχανο και το κορεάτικο kimchi περιέχουν φυσικά προβιοτικά. Αυτά βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του εντέρου και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου. Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή τους σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.

Η ψυχική μας υγεία δεν εξαρτάται μόνο από τη γενετική ή τις περιστάσεις, αλλά επηρεάζεται έντονα και από τις διατροφικές μας επιλογές, που μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύτιμο σύμμαχό μας στο ταξίδι προς την ευεξία.

Ας φροντίσουμε τον εγκέφαλό μας, ξεκινώντας από το πιάτο μας!