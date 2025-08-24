Καλοκαιρινή κόπωση – Πως θα ανακτήσουμε τη χαμένη ενέργεια

Γυρίσαμε από διακοπές και αντί να νιώθουμε ξεκούραστοι, αισθανόμαστε πως έχουμε εξαντλήσει κάθε απόθεμα ενέργειας; Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν πράγματι να προκαλέσουν αυτό το αίσθημα εξάντλησης, για το οποίο μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένος όρος: Πρόκειται για την καλοκαιρινή κόπωση, η οποία είναι «ένας συνδυασμός οργανικών και καθημερινών συνηθειών», σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Κλάφλιν, γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας και αθλητικής ιατρικής στο HealthyU, στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα.

«Όταν το σώμα μας προσπαθεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σε ζεστό καιρό, ανακατευθύνει τη ροή αίματος προς το δέρμα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και σε μειωμένη κυκλοφορία στους μύες και τον εγκέφαλο», εξηγεί. «Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στο αίσθημα κόπωσης».

Ευτυχώς, υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι να καταπολεμήσουμε την καλοκαιρινή κόπωση.

Παραμένουμε ενυδατωμένοι

Το νερό είναι απαραίτητο. Αν δεν πίνουμε αρκετά υγρά -που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία-, μπορεί να αφυδατωθούμε.

Τις ιδιαίτερα ζεστές ημέρες, ο οργανισμός μας δουλεύει πιο σκληρά για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, κυρίως μέσω της εφίδρωσης.

Αν και οι ανάγκες σε υγρά διαφέρουν από άτομο σε άτομο, οι γυναίκες χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 12 ποτήρια νερού την ημέρα, ενώ οι άντρες γύρω στα 16 ποτήρια (συμπεριλαμβανομένων των υγρών από τροφές). Τις ημέρες που ιδρώνουμε περισσότερο είναι σημαντικό να επιλέγουμε ροφήματα (όπως το νερό καρύδας) και τροφές που περιέχουν ηλεκτρολύτες.

Επιλέγουμε έξυπνα σνακ

Η έξυπνη επιλογή σνακ μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της ενέργειας και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ειδικά αν η όρεξή μας στη ζέστη είναι μειωμένη ή αν τρώμε λιγότερο πλήρη γεύματα». Ο ιδανικός συνδυασμός περιλαμβάνει ενυδάτωση, πρωτεΐνη και ηλεκτρολύτες.

Μερικές καλές επιλογές είναι το γιαούρτι ή το cottage cheese (για την πρωτεΐνη) μαζί με φρούτα και λαχανικά όπως το καρπούζι και το αγγούρι, που περιέχουν ηλεκτρολύτες και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Τέτοιου είδους σνακ μάς προσφέρουν υγρά, κάλιο, μαγνήσιο, πρωτεΐνη και φυσικά σάκχαρα σε μία δόση.

Κοιμόμαστε επαρκώς

Αν το δωμάτιό μας είναι υπερβολικά ζεστό, υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ρηχό μπολ με παγωμένο νερό μπροστά από έναν ανεμιστήρα για να δημιουργήσουμε δροσερό αεράκι. Πριν κοιμηθούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα δροσερό ντους ή να βυθίσουμε τα πόδια μας σε κρύο νερό, ώστε να μειώσουμε τη θερμοκρασία του σώματος.

Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μια δροσερή, υγρή πετσέτα στο μέτωπο αν δυσκολευόμαστε να αποκοιμηθούμε λόγω ζέστης. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε ελαφριά σεντόνια από υλικά όπως λινό ή μπαμπού, που απομακρύνουν την υγρασία, ενώ τέλος πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ πριν από τον ύπνο, καθώς όχι μόνο επηρεάζει το στάδιο REM, αλλά μπορεί και να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος.

Φοράμε ανοιχτά και ανάλαφρα ρούχα

Είναι σημαντικό να προτιμάμε υφάσματα που «αναπνέουν», όπως βαμβάκι, λινό ή ειδικά συνθετικά όταν γυμναζόμαστε. Αυτά τα υλικά επιτρέπουν στον ιδρώτα να εξατμίζεται πιο εύκολα, ιδιότητα που μας βοηθά να μένουμε δροσεροί και να αποφεύγουμε την κόπωση.

Προστατευόμαστε από τον ήλιο

Ας αντισταθούμε στον πειρασμό να ξαπλώνουμε στον ήλιο για ώρες. Είναι προτιμότερο να βρίσκουμε σκιά ή να κάνουμε διαλείμματα από τον ήλιο κάθε 60 με 90 λεπτά, ειδικά μεταξύ 10 π.μ. και 3 μ.μ. Εκτός από τη χρήση αντηλιακού, μπορούμε να φοράμε καπέλα με φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου. Με αυτό τον τρόπο, ίσως καταφέρουμε να ανακτήσουμε την χαμένη μας ενέργεια, ώστε να ξεκινήσουμε όσο πιο δημιουργικά και ξεκούραστα γίνεται το φθινόπωρο.