Ιδιωτικότητα, το νέο πρόσωπο της ευεξίας

Η ευεξία, για αρκετό καιρό, συνδέθηκε με λέξεις όπως κοινότητα, συμμετοχή, ομαδικές πρακτικές και κοινωνική αλληλεπίδραση. Λέσχες μελών, ομαδικά μαθήματα, κοινόχρηστα spa και κόμβοι ευεξίας έχτισαν μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από τη συλλογική εμπειρία. Τώρα, όμως, ένα διαφορετικό αίτημα μοιάζει να βγαίνει όλο και πιο καθαρά στην επιφάνεια, η ανάγκη για χρόνο χωρίς περισπασμούς, χωρίς κοινόχρηστους χώρους, χωρίς υποχρεωτική κοινωνικότητα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο πατά και το SAINT, ένα νέο μοντέλο ιδιωτικής ευεξίας που έκανε την εμφάνισή του στο Τσέλσι της Νέας Υόρκης. Αντί να προτείνει ακόμη έναν χώρο συνάντησης, επενδύει στην εμπειρία του να μένει κανείς μόνος. Ο επισκέπτης μπορεί να κλείσει έναν ιδιωτικό χώρο με σάουνα και λουτρό πάγου για μία ώρα ή και περισσότερο, χωρίς να μοιράζεται τις εγκαταστάσεις με άλλους επισκέπτες. Η πρόταση είναι απλή, αλλά η λογική της λέει πολλά για το πού κατευθύνεται σήμερα ένα κομμάτι της ευεξίας.

Η ιδιωτικότητα ως νέο ζητούμενο

Η βασική ιδέα πίσω από το SAINT δεν γεννήθηκε τυχαία στη Νέα Υόρκη. Σε μια πόλη όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και η καθημερινότητα συχνά σημαίνει διαρκή συνύπαρξη με άλλους, η ιδιωτικότητα αποκτά άλλη βαρύτητα. Οι δημιουργοί του μοντέλου είδαν σε αυτή την έλλειψη ένα κενό στην αγορά. Ενώ ο κλάδος της ευεξίας συνέχισε να επενδύει σε όλο και πιο κοινωνικά formats, η ανάγκη για απομόνωση έμενε ουσιαστικά αναξιοποίητη.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν βρίσκεται μόνο στις εγκαταστάσεις, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζεται η ίδια η έννοια της ξεκούρασης. Η ανάπαυση δεν παρουσιάζεται πλέον αποκλειστικά ως κάτι που συμβαίνει μέσα από τελετουργίες κοινής εμπειρίας, αλλά και ως μια συνθήκη ελέγχου, ησυχίας και αισθητηριακής αποφόρτισης. Με άλλα λόγια, η ευεξία απομακρύνεται από τον θόρυβο του «μαζί» και δοκιμάζει τη δύναμη του «μόνος».

Ένα παράδειγμα με αισθητική καταφυγίου

Η πρώτη μονάδα του SAINT περιλαμβάνει 4 ιδιωτικούς χώρους ευεξίας, εξοπλισμένους με σάουνα και λουτρό πάγου, σχεδιασμένους έτσι ώστε να εξαλείφουν τους περισπασμούς και να δημιουργούν συνθήκες απόλυτης αποσυμπίεσης. Το εσωτερικό τους ακολουθεί μια μινιμαλιστική λογική, με απαλό φωτισμό, φυσικά υλικά και περιορισμένα διακοσμητικά στοιχεία. Η ατμόσφαιρα δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να προστατεύσει τον επισκέπτη από κάθε εξωτερικό ερέθισμα. Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο του μοντέλου: δεν προσφέρει μόνο μία θεραπεία ή μία εγκατάσταση, αλλά την αίσθηση ελεγχόμενης απομάκρυνσης από την πόλη. Σε έναν κόσμο γεμάτο διαθεσιμότητα, συνεχείς ψηφιακές ειδοποιήσεις και κοινόχρηστες εμπειρίες, το νέο εγχείρημα χτίζει αξία πάνω σε κάτι σχεδόν αντισυμβατικό, στην απουσία των άλλων.

Μέσα σε αυτή τη μετατόπιση, ακόμη και ο ύπνος αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μια βαθιά προσωπική υπόθεση. Τάσεις όπως το λεγόμενο sleep divorce, δηλαδή η επιλογή των συντρόφων να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια, αλλά και η αυξανόμενη προτίμηση για ξεχωριστά κρεβάτια ή πιο εξατομικευμένες συνθήκες ανάπαυσης στα ταξίδια, δείχνουν ότι η ανάγκη για ιδιωτικότητα, ησυχία και έλεγχο του προσωπικού περιβάλλοντος επεκτείνεται πλέον πέρα από το σπα ή τον χώρο ευεξίας και αγγίζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται σήμερα η ξεκούραση.

Από τον χώρο ευεξίας στο ξενοδοχείο

Για τον χώρο της φιλοξενίας, ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση της τάσης. Οι άνθρωποι πίσω από τον σχεδιασμό έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το μοντέλο να εξελιχθεί και πέρα από τη σημερινή του μορφή, ακόμη και μέσα σε ξενοδοχειακά περιβάλλοντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά αφορά σε μια κατεύθυνση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μικροί, απομονωμένοι «πυρήνες» ευεξίας θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε υψηλού επιπέδου μονάδες ως ένα νέο είδος υπηρεσίας υψηλής αξίας.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία για τα ταξίδια του αύριο. Το πολυτελές ξενοδοχείο δεν αρκεί πλέον να προσφέρει ένα spa, γυμναστήριο ή όμορφους κοινόχρηστους χώρους. Ολοένα και περισσότερο καλείται να προσφέρει προστατευμένες, αυστηρά προσωπικές εμπειρίες, όπου ο επισκέπτης δεν αναζητά κοινωνική ενέργεια, αλλά αποσύνδεση. Συνεπώς το νέο εγχείρημα λειτουργεί ως ένα πρώιμο σήμα για το πώς η ιδιωτικότητα μπορεί να περάσει από την αρχιτεκτονική και την ευεξία απευθείας στο λεξιλόγιο της σύγχρονης φιλοξενίας.