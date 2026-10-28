Διώξτε τη φθινοπωρινή μελαγχολία

Συχνά η εποχή επηρεάζει την ψυχολογία μας. «Φθινόπωρο θα πει μελαγχολία», λέει ένα γνωστό τραγούδι, και όσο οι μέρες μικραίνουν και νυχτώνει πιο γρήγορα η διάθεσή μας μπορεί να… βαραίνει. Κι όμως υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε την φθινοπωρινή μελαγχολία με τη βοήθεια της Ναταλίας Κουτρούλη, ψυχολόγου υγείας.

Όσο οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν πλανάται στον αέρα μια μελαγχολία. Αν, λοιπόν, η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα σκοτείνιασε τη διάθεσή σας, καιρός να ακολουθήσετε τα επτά απλά βήματα που ακολουθούν για να καταφέρετε να αισθάνεστε κάθε ημέρα καλύτερα:

1. Θέστε νέους στόχους: Η αλλαγή της εποχής είναι η καλύτερη ευκαιρία για να σκεφτείτε νέους στόχους, άμεσους, εφικτούς και ρεαλιστικούς. Απλώς συλλογιστείτε τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, καταγράψτε τα στάδια που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας και ξεκινήστε να τα διαβαίνετε ιεραρχικά.

2. Οργανωθείτε: Αναδιοργανώστε την καθημερινότητά σας και ανανεώστε το πρόγραμμά σας προσθέτοντας ευχάριστες δραστηριότητες και στιγμές χαράς. Εντάξτε σήμερα στη ζωή σας κάτι από αυτά που πάντα αναβάλατε. Μπορεί «αύριο να ξημερώνει μια καινούρια ημέρα», αλλά το παρόν είναι πάντα ο καλύτερος χρόνος για την υλοποίηση των επιθυμιών μας

3. Κάντε στροφή προς τα θετικά: Οι σκέψεις, οι νοερές μας εικόνες, τα συναισθήματα και οι πράξεις μας μπορούν να πάρουν διάφορες αποχρώσεις. Επιλέξτε με επίγνωση και αποφασιστικότητα τη θετική, την ρεαλιστικά αισιόδοξη εκδοχή τους και επωφεληθείτε από τη θετική διάθεση που θα δημιουργηθεί.

4. Δώστε χώρο στις ανάγκες σας: Αναγνωρίστε τα θέλω σας και επιτρέψτε στον εαυτό σας να ζει με αυθεντικότητα, όχι με εγωισμό. Όταν σέβεστε τον εαυτό σας, εκτιμάτε περισσότερο και τους άλλους- ισχύει και αντίστροφα. Αυτή τη σεζόν, φορέστε την πραγματική σας ταυτότητα.

5. Νιώστε την αγάπη: Αφεθείτε στο συναίσθημα της αγάπης για τους σημαντικούς σας άλλους. Φροντίστε να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στους αγαπημένους σας, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι ορισμένες υποχρεώσεις παραμελούνται. Η ζωή σας και ό,τι σας δίνει ζωή, αξίζει να τεθεί ως προτεραιότητά σας.

6. Ξεχάστε τα πρέπει: Δοκιμάστε μια εξαιρετικά χρήσιμη ψυχοθεραπευτική άσκηση- τολμήστε να αντικαταστήσετε τη λέξη «πρέπει» με τη λέξη «θέλω» και αφουγκραστείτε τη διαφορά στα συναισθήματά σας. Θυμηθείτε πως ό,τι σας κάνει καλό, είναι θεραπευτικό και ό,τι σας πιέζει, σας γεμίζει με ψυχική δυσφορία.

7. Καθιερώστε μια νέα συνήθεια: Στο τέλος κάθε ημέρας μην ξεχνάτε να σημειώσετε σε ένα ημερολόγιο τη λίστα ευγνωμοσύνης σας, δηλαδή όλα τα πράγματα για τα οποία νιώσατε ευγνωμοσύνη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και αν τα θεωρείτε εξαιρετικά απλά. Η διαδικασία θα σας γεμίσει ανακούφιση και ελπίδα για την επόμενη ημέρα.