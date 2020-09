Τουρκία σε Ελλάδα: «Η Λήμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα – Αποσύρετε άμεσα τα στρατεύματά σας»

Η Τουρκία συνεχίζει να προωθεί τις θέσεις της για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και πλέον εκδίδει αντι-NAVTEX για ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις πυροβολικού ακόμα και στα παράλια των ελληνικών νησιών, επικαλούμενη μάλιστα συνθήκες που δεν τα αφορούν καν.

Πριν από λίγο η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX που καλεί την Ελλάδα να απέχει από ασκήσεις στη Λήμνο λόγω της… συνθήκης των Παρισίων του 1947, η οποία όμως δεν αναφέρει τίποτα για τη Λήμνο αλλά αφορά μόνο τα Δωδεκάνησα.

Το καθεστώς της Λήμνου ρυθμίστηκε αρχικά από τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και στη συνέχεια από τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936 όπου επετράπη η στρατιωτικοποίησή της.

Η Λήμνος είναι από τα μεγαλύτερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με σχεδόν 20.000 κατοίκους.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1119/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-09-2020 18:10)

AEGEAN SEA

1.NAVWARN 1254/2020 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LIMNOS ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 101100Z SEP 20.

Τα σημεία των ελληνικών ασκήσεων:

Η ελληνική NAVTEX:

1264/2020 – NORTH AIGAIO SEA. LIMNOS ISLAND. FIRING EXERCISES.

NORTH AIGAIO SEA. LIMNOS ISLAND.

09.10 SEP. 20 FROM 05:00Z TILL 10:00Z FIRING EXERCISES IN THE AREAS

BOUNDED BY:

A)39 48 20N – 025 10 10E

39 48 20N – 025 10 52E

39 47 21N – 025 10 52E

39 47 21N – 025 10 10E

B)40 02 52N – 025 05 18E

40 03 00N – 025 09 31E

40 00 13N – 025 09 36E

40 00 10N – 025 05 23E

40 02 52N – 025 05 18E