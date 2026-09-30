Eurostat: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην ΕΕ

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε η Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλής τουριστικής κίνησης.

Ειδικότερα, οι τιμές στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ. Ακολούθησαν η Ιρλανδία με αύξηση 14,4% και η Γερμανία με 7,5%.

Η εικόνα της Ελλάδας αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν συγκριθεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην ΕΕ, οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών τον Αύγουστο υποχώρησαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των οργανωμένων πακέτων διακοπών αυξήθηκαν κατά 3,2%.

Στον αντίποδα της Ελλάδας, σημαντική αποκλιμάκωση των αεροπορικών ναύλων καταγράφηκε στη Σλοβακία, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 61,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ακολούθησαν η Ισπανία με πτώση 15,8% και η Ιταλία με 11,6%.

Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική αγορά, καθώς αποτυπώνουν τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών, την ώρα που το αεροπορικό εισιτήριο αποτελεί κρίσιμο μέρος του συνολικού κόστους ενός ταξιδιού.

Παράλληλα, η Eurostat καταγράφει χωριστά την εξέλιξη των τιμών στα πακέτα διακοπών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα all-inclusive πακέτα και τα οργανωμένα ταξίδια που συνδυάζουν υπηρεσίες όπως μεταφορά, διαμονή, φαγητό και ξενάγηση. Περιλαμβάνονται επίσης ημερήσιες και ημιημερήσιες εκδρομές καθώς και προσκυνηματικά ταξίδια.

Τα δεδομένα προέρχονται από τη συλλογή στοιχείων της Eurostat για την κατάρτιση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, μέσω του οποίου μετράται ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.