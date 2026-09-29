Γ. Πλακιωτάκης: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας

Αυστηρό μήνυμα του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου από τις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης που πραγματοποιείται στα Τίρανα. Η πρόοδος της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι εφικτή μόνο με την εγγύηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, διεμήνυσε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης.

Παρεμβαίνοντας στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη «Στρατηγική Ατζέντα διεύρυνσης της Ε.Ε. και ένταξης της Αλβανίας», που διεξήχθη στα Τίρανα 27-29 Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα, υπηρετώντας το πνεύμα της «Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης», στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με βάση την αξιοκρατία, την αυστηρή αιρεσιμότητα και την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Στις εργασίες της Διάσκεψης συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης, καθώς και η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα, Λαμπρινή Κομίνη.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου επισήμανε πως βασικές προϋποθέσεις για τα υπό ένταξη κράτη αποτελούν η πλήρης συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και η πλήρης συμμόρφωση όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση στο περιουσιακό και την εκπαίδευση.

«Η αποτελεσματική προστασία της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μελών της, ιδίως στην εκπαίδευση και την ιδιοκτησία, αποτελεί για εμάς ζήτημα υψίστης σημασίας», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει:

«Δεν πρόκειται για τυπική διαδικασία, αλλά για ουσιαστικό στοιχείο της ενταξιακής πορείας, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος δικαίου παραμένει θεμελιώδες. Καθώς η διαδικασία ένταξης προχωρά, πιστεύω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο στο οποίο θα κριθεί και θα αξιολογηθεί τελικά η αξιοπιστία της: όχι μόνο από τον αριθμό των κεφαλαίων που ανοίγουν ή κλείνουν προσωρινά, αλλά από το βάθος και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν τη διαδικασία αυτή».

Πέραν αυτών, ο κ. Πλακιωτάκης εξήγησε πως η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. αποτελεί παράλληλα μια στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής.

«Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να συμβάλει σε μια ευρύτερη και βαθύτερη ανθεκτικότητα, σε ισχυρότερους θεσμούς και σε μεγαλύτερη, πιο στιβαρή ικανότητα αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, της παραπληροφόρησης, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών απειλών», ανέφερε.