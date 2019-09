Forthnet: Προετοιμασίες για την είσοδο της στην κινητή τηλεφωνία

Στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας εισέρχεται η Forthnet. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία της με τη Vodafone, προκειμένου να καταστεί εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (mobile virtual network operator ή MVNO) στην Ελλάδα. Στην πράξη, η εταιρεία θα αγοράζει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας χονδρικής από τη Vodafone και θα τις διαθέτει στη λιανική.

Σύμφωνα με στελέχη της Forthnet, η συμφωνία είναι τετραετούς διάρκειας από την έναρξή της. Αυτή εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2020. Η Forthnet αρχικά θα απευθυνθεί στο δικό της πελατολόγιο που καλύπτει περίπου το 16% της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, θα απευθυνθεί σε περίπου 650.000 νοικοκυριά και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις. Σε δεύτερη φάση, η εταιρεία θα επιχειρήσει να προσφέρει υπηρεσίες και σε χρήστες που δεν είναι πελάτες της στη σταθερή, διεκδικώντας έτσι επιπλέον μερίδιο αγοράς.

Στελέχη της Forthnet χαρακτήρισαν τη συμφωνία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα (status quo) της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. «Η είσοδος της Forthnet στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας είναι παράγοντας μεταβολής (game changer) για όλη την αγορά, καθώς θα τονώσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά κινητής τηλεφωνίας για μεγαλύτερο όφελος των καταναλωτών», είπε στέλεχος της εταιρείας.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι η Forthnet θα παρέχει τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με ανταγωνιστικά τιμολόγια, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις επιλογές των πελατών και των καταναλωτών. Ενα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της εταιρείας, είναι οι υφιστάμενες και εκτεταμένες υποδομές που θα αξιοποιήσει η Forthnet, προκειμένου να φέρει γρήγορα στην αγορά τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη συμφωνία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω εικονικού παρόχου. Η πρώτη είχε υπογραφεί το 2016 από τη Cyta και τη Vodafone. Οι δύο εταιρείες ωστόσο στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν μετά την εξαγορά της πρώτης από τη δεύτερη, το καλοκαίρι του 2018.

Υπευνθυμίζεται ότι η Forthnet πριν από λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην κοινοπραξία του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «5G Solutions» που αφορά την ανάπτυξη λύσεων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Horizon 2020 με προϋπολογισμό άνω των 14 εκατ. ευρώ και σε αυτό συμπράττουν πάνω από 26 φορείς (πανεπιστήμια, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα κ.ά.). Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Telecom Italia, η οποία έχει και τον ρόλο του συντονιστή, η Telenor, η Nokia, η IBM, η ENEL, η P&G, το Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), το Norwegian University of Science and Technology, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η eBOS Technologies Ltd, κ.ά.