Το παπούτσι-ορόσημο της Adidas για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου και η Μπέλα Χαντίντ

Θέμα συζήτησης έχει γίνει η διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas, μετά το επαναλανσάρισμα ενός διάσημου ζευγαριού sneakers της, αλλά όχι για τους λόγους που ίσως φαντάζεστε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972; Για τους περισσότερους – και όχι μόνο τους Εβραίους- αυτοί οι αγώνες θα μείνουν στη μνήμη ως η σφαγή του Μονάχου.

Δέκα ημέρες μετά την τελετή έναρξης, μέλη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας «Μαύρος Σεπτέμβρης» δολοφόνησαν 11 Ισραηλινούς αθλητές και προπονητές. Αφού τρύπωσαν στο διαμέρισμά τους, οι τρομοκράτες πήραν εννέα ομήρους και σκότωσαν τον προπονητή πάλης Moshe Weinberg και τον αρσιβαρίστα Yossef Romano, ο οποίος αντιστάθηκε στους επιτιθέμενους.

Οι αγώνες συνεχίστηκαν, αλλά ο παγκόσμιος Τύπος μετατοπίστηκε καλύπτοντας την κρίση με τους ομήρους – ήταν εξάλλου η πρώτη φορά που ένα τρομοκρατικό περιστατικό έφτανε στο παγκόσμιο ακροατήριο σε ζωντανή μετάδοση. Οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν με τρόμο τις γερμανικές αρχές να αποτυγχάνουν στην προσπάθεια διάσωσης. Τελικά, οι τρομοκράτες έσφαξαν εν ψυχρώ τους ομήρους τους. Το κοινό άκουσε τον αθλητικογράφο του ABC Τζιμ ΜακΚέι να ανακοινώνει τα νέα: «Έφυγαν όλοι».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1972 θα μείνουν στην ιστορία ως η σφαγή του Μονάχου. Κι όμως, η εταιρεία ένδυσης Adidas αποφάσισε εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι να επαναφέρει τα αθλητικά παπούτσια του 1972, ξεκινώντας μια διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των ρετρό sneakers.

Η γερμανική εταιρεία ένδυσης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα τη σειρά SL 72, η οποία περιλαμβάνει ένα ‘OG’ trainer – που σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η περιγραφή αναφέρει: «Τα παπούτσια adidas SL72 OG κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1972 για να εξοπλίσουν τους αθλητές για το θερινό γεγονός, έχουν μια ελαφριά κατασκευή που έφερε επανάσταση στο τρέξιμο». Αλλά η επιλογή της Μπέλα Χαντίντ για να τα διαφημίσει, δεν ήταν μάλλον και η καλύτερη.

Και ποια επέλεξαν για να διαφημίσει την καμπάνια; Την Μπέλα Χαντίντ, ένα μοντέλο που έχει γίνει πρωτοσέλιδο για την ανοιχτή υπεράσπιση της Χαμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του Κινήματος για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού δήλωσε στη Daily Mail: «Για την Adidas το να επιλέξει την Μπέλα Χαντίντ, κάποια που συνεχώς τα βάζει με τους Εβραίους και επιτίθεται στο εβραϊκό κράτος, είναι αρκετά κακό. Αλλά το να την βάζει να λανσάρει ένα παπούτσι που θυμίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου χύθηκε τόσο πολύ εβραϊκό αίμα είναι απλά αρρωστημένο».

Μια άλλη ομάδα, η Stand With Us UK, δήλωσε ότι υπάρχει «μια τρομακτική ειρωνεία» στην προώθηση των Αγώνων του Μονάχου 1972 με ένα μοντέλο «που η ίδια έχει διαδώσει ψέματα και παραπληροφόρηση για το Ισραήλ». Πρόσθεσε: «Η Adidas θα έπρεπε να ντρέπεται».

Adidas DELETES all social media posts from the ‘SL72’ Bella Hadid 1972 Munich Olympics shoe ad campaign after sparking backlash.

The sports giant caused outrage for hiring anti-Israel model Bella Hadid to front a campaign for the 1972 Olympics shoe range.

During the Munich… pic.twitter.com/Qlsd2QKIan

— Oli London (@OliLondonTV) July 18, 2024