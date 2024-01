Πολικό Εξπρές 2: Έρχεται 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία

Send an email

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται πράγματι, είναι γεγονός πως έρχεται το sequel του Polar Express ή όπως εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ως “Πολικό Εξπρές”.

20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που σκηνοθέτησε ο Ρόμπερτ Ζεμέκις και έσπασε τα ταμεία, με αποτέλεσμα να γίνει ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και φυσικά μια από τις απόλυτες χριστουγεννιάτικες ταινίες για μικρούς και μεγάλους, η επιστροφή στον Β. Πόλο θα πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη.

Την αποκάλυψη έκανε ο παραγωγός Gary Goetzman σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Comicbook.com, εκεί όπου ανέφερε ότι θα ήθελε να κάνει πολλά sequels γνωστών ταινιών όπως του Where the Wild Things Are και του Mamma Mia 3, όπως έκανε ειδική αναφορά στο Polar Express 2.

“Όλα καταλήγουν στο εξής “ποιανού ιδιοκτησία είναι; Πώς θα είναι;” και όχι στο “ας πάμε και όπου βγει. Οπότε σου παίρνουν όλον αυτόν τον χρόνο και είμαι εντάξει με αυτό επειδή δε με πειράζει να παίρνω το χρόνο μου με τις δουλειές αυτές. Αλλά αυτό που δουλεύω αυτόν τον καιρό στα σίγουρα είναι το Polar Express 2, πράγματι.” είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του. Παραμένουν δύο ερωτήματα: πρώτον, που θα βασίζεται η ιστορία μιας και δεν υπάρχει συνέχεια μετά το ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Chris Van Allsburg, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να σκαρφιστούν τη συνέχεια και δεύτερον, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το project.

Στην πρώτη ταινία πρωταγωνιστούσε ο Tom Hanks σε πολλαπλούς ρόλους (κυρίως σε αυτόν του ελεγκτή εισιτηρίων), μαζί με τους Daryl Sabara, Nona Gaye, Jimmy Bennett και Eddie Deezen. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη και γλυκές αναμνήσεις από όσους την παρακολούθησαν τότε, η ταινία δεν έχει και τις καλύτερες κριτικές με ένα σκορ στο 56% στο Rotten Tomatoes. Εισπρακτικά όμως τα είχε πάει περίφημα με πάνω από $316 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως, όντας τότε η ακριβότερη παραγωγή κινουμένων σχεδίων που έγινε ποτέ με κόστος περίπου $180 εκατομμύρια.

Στην μεταγλωττισμένη βερσιόν στα ελληνικά ακούσαμε τις φωνές των: Κώστα Αποστολίδη, Πέτρο Δαμουλή, Λουκά Φραγκούλη, Πάρι Σκαρτσολιά, Υρώ Λούπη, Aρη Αντωνόπουλου, Παναγιώτη Φιλιππαίου, Σταύρου Μαυρίδη, Ανναλι Βάμβουρα.