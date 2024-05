Πύργος του Πειραιά: Έλαβε βραβείο “καλύτερης πρόσοψης στον κόσμο για το 2024”

Send an email

Ο σχεδιασμός της πρόσοψης του Πύργου Πειραιά από το αρχιτεκτονικό γραφείο PILA κέρδισε το βραβείο ‘Facade Award of Excellence’ 2024 από το διεθνώς αναγνωρισμένο ‘Council on Tall Buildings and Urban Habitat’ (CTBUH).

Το CTBUH είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση το Σικάγο, αφιερωμένος στις πιο έξυπνες πόλεις και σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Είναι γνωστός στο κοινό ως ο “διαιτητής” των ψηλών κτιρίων και ο οργανισμός που απονέμει τίτλους όπως το “World’s Tallest Building” στο ctbuh.org.

Το σχέδιο του γραφείου PILA για το σχεδιασμό της νέας πρόσοψης μετατρέπει τον Πύργο σε ένα δυναμικό ορόσημο και πλέον ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του είναι επίσημα διεθνώς διακεκριμένος. Η πρόταση τους δημιούργησε ένα κτίριο που είναι οπτικά συναρπαστικό και ταυτόχρονα ενσωματώνει στρατηγικές βιώσιμου σχεδιασμού για τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ιδρυτές του αρχιτεκτονικού γραφείου Pila είναι η Χριστίνα Παπαλεξανδρή και ο Ηλίας Παπαγεωργίου. Το γραφείο τους έχει ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο από projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την εξωστρέφεια τους την αποδίδουμε στην επαγγελματική εμπειρία τους στη Νέα Υόρκη: Ο Ηλίας Παπαγεωργίου έφτασε να γίνει partner στο γραφείο So-il και η Χριστίνα Παπαλεξανδρή αρχιτέκτονας στο μεγάλο γραφείο 2Χ4. Η καριέρα στη Νέα Υόρκη τους έδωσε μια παγκόσμια προοπτική στην δουλειά τους, αφού γύρισαν Ασία, Ευρώπη και φυσικά Αμερική αλλά η πατρίδα μας τους ξανακέρδισε κι έφτασε να “επιβραβεύσει” το ρίσκο της επιστροφής τους με το έργο τους στον Πύργο του Πειραιά. Και η πρόσοψη του οποίου άρχισε να κερδίζει διεθνείς διακρίσεις με πιο πρόσφατη αυτή του βραβείου μιας εκ των “καλύτερων προσόψεων ψηλού κτιρίου στον κόσμο”. “Toν Σεπτέμβριο θα πάμε στο Λονδίνο που έχει ένα διεθνές συνέδριο με 1.500 άτομα, για να διεκδικήσουμε ακόμα ένα βραβείο, αυτό του κοινού αλλά και το πιο μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης” συμπλήρωσε ο Ηλίας Παπαγεωργίου.

–Επιτέλους θα βλέπουμε κάτι ωραίο απομακρυνόμενοι από τον Πειραιά… Η αλήθεια είναι πως ναι αλλά και όταν τον προσεγγίζεις.

–Πείτε μας λίγα λόγια για το πώς νιώσατε μετά την απονομή του βραβείου. Πάνε κάποιοι μήνες από τότε που θέσαμε την υποψηφιότητα. Οι διοργανωτές του βραβείου είχαν δει τον πύργο του Πειραιά. Μάθαμε ότι διακριθήκαμε στον διαγωνισμό πριν από έναν μήνα και βγήκε το δελτίο Τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ τιμητικό. Μια πολύ τιμητική διάκριση. Είναι ένα κτίριο που εκπληρεί διεθνείς προδιαγραφές σε σχεδιαστικό και κατασκευαστικό επίπεδο. Και μας κάνει υπερήφανους να βλέπουμε τον Πύργο του Πειραιά να φιγουράρει σε μια λίστα ψηλών κτιρίων ανά τον κόσμο και να γίνεται έτσι ευρύτερα γνωστός σε διεθνές επίπεδο. Αναγνωρίζεται έτσι από ένα ευρύτερο κοινό μια προσπάθεια και μια προσέγγιση σχεδιασμού από έναν έγκυρο και μη κερδοσκοπικό, να υπογραμμίσουμε, διεθνή οργανισμό ο οποίος ειδικεύεται στα ψηλά κτίρια. Επίσης είναι σημαντικό για εμάς ότι πρόκειται για το πρώτο ψηλό κτίριο που γίνεται στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του ’70. Έστω και αν πρόκειται για ανακαίνιση ψηλού κτιρίου, ανοίγει μια ενδιαφέρουσα σελίδα στον τομέα των ψηλών κτιρίων στην χώρα μας που θα συνεχιστεί με τα έργα του Ελληνικού.

–Ποια η σημασία των συγκεκριμένων βραβείων; Είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα την Αμερική με πολλά χρόνια ιστορίας και ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τα συγκεκριμένης κατηγορίας κτίρια και μάλιστα, είναι αυτός που αξιολογεί και ταξινομεί τους ουρανοξύστες βάσει ύψους. Κι αυτό φαίνεται και από τη βαρύτητα που έχουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, όπως ο Kengo Kuma, oι Foster+Partners oι BIG (Bjarke Ingels Group), κλπ.

–Ποιος θα εγκατασταθεί στον Πύργο του Πειραιά; Άνοιξε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο κατάστημα Zara στην Ελλάδα και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση στην Ευρώπη, έχει ήδη κατάστημα με αθλητικά, αναμένεται να ανοίξει καφέ κι εστιατόριο στον τρίτο όροφο, θα ανοίξει ένα φαρμακείο στο ισόγειο και είναι ήδη έτοιμα τα γραφεία της Dialectica και της Vgroup της οποίας έχουμε επιμεληθεί και το interior των γραφείων. Γνωρίζω ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται στις τελικές συνομιλίες για να συμπληρώσουν τους χώρους που έχουν απομείνει ελεύθεροι στον Πύργο. Αλλά αυτοί που ανέφερα είναι αυτοί που έχουν ανακοινωθεί και είναι επίσημο ότι θα έρθουν στον Πύργο του Πειραιά. Στις 4 Ιουνίου θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια του Πύργου παρουσία του πρωθυπουργού.

–Πως αυτό το έργο επιδρά στην γενικότερη εικόνα του Πειραιά; Νιώθω πολύ ωραία που φτάσαμε σε αυτήν τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο που για πάνω από πενήντα χρόνια είχε μείνει κουφάρι. Τώρα δίνει μια νέα πνοή στον Πειραιά και γίνεται ένα καινούργιο σύμβολο αναγνωρίσιμο ακόμα και όταν μπαίνεις στο λιμάνι. Γίνεται ένα σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή και γειτονιά και με χώρους σαν την ταράτσα στον τρίτο όροφο που μπορεί να επισκέπτεται όλος ο κόσμος για να πάρει τον καφέ του ή να πάει στο εστιατόριο. Και αν αναλογιστούμε την ιδιαίτερη δυναμική που έχει ο Πειραιάς τα τελευταία χρόνια, δίνεται μια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο Πύργος συμβολίζει με έναν τρόπο αυτήν τη δυναμική.

–Τι θα απαντούσατε σε κάποιον που κατέκρινε τα ψηλά κτίρια και έλεγε ότι πάμε να μετατρέψουμε την Αθήνα σε “Ντουμπάι”; Η συζήτηση για τα ψηλά κτίρια υπάρχει στην Ελλάδα και είναι μεγάλη. Κρίνω ότι δεν πρέπει να γεμίσουμε παντού με ψηλά κτίρια, υπάρχουν όμως, περιοχές που μπορούν να το υποστηρίξουν όπως αυτή του Ελληνικού. Στον πύργο του Πειραιά υπήρχε το κέλυφος εδώ και πενήντα χρόνια και αποφασίστηκε να να κτίσουμε πάνω σε αυτό και όχι να γκρεμιστεί. Είχαμε ήδη ένα κτίριο 30.000 τετραγωνικών μέτρων, για το οποίο καταναλώθηκε πολύ ενέργεια και πόροι για να στηθεί. Αυτή είναι και η τάση: της επαναχρησιμοποίησης του υπάρχοντος υλικού. Σε κάποια σημεία θα μπορούσε να γίνει μια επέμβαση που θα “ανακούφιζαν” περισσότερους χώρους μέσα στην ήδη πυκνοκατοικημένη πόλη, άρα το υψηλό κτίριο ωφελεί, αρκεί να συνοδεύεται και από ένα σχεδιασμό masterplan για την ευρύτερη περιοχή, όπως συμβαίνει στο Ελληνικό. Όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια ενός σχεδιασμού μεγαλύτερης κλίμακας προσεγγίζοντας τα ζητήματα της πόλης ολιστικά.

www.pila.studio