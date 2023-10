Πέθανε ο «Τσάντλερ» από «Τα φιλαράκια»

Ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τα «Φιλαράκια» και τον ρόλο του «Τσάντλερ Μπινγκ», πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες. Στο σημείο δεν βρέθηκαν ουσίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η Warner Bros Television Group, παραγωγός της σειράς «Φιλαράκια» και στις 10 σεζόν, αποχαιρέτησε τον «αγαπημένο φίλο» και «απίστευτα ταλαντούχο ηθοποιό».

«Ο αντίκτυπος της κωμικής ιδιοφυΐας του έγινε αισθητός σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές τόσο πολλών. Είναι μια θλιβερή ημέρα, στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους θαυμαστές του», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ποιος ήταν ο Μάθιου Πέρι

Έπειτα από μικρούς ρόλους στις σειρές «Growing Pains», «Beverly Hills 90210» και «Dream On» ο Μάθιου Πέρι πήρε τον ρόλο του «Τσάντλερ Μπινγκ» στα «Φιλαράκια».

Μιας σειράς που εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο, κατακτώντας πολλά βραβεία Emmy και κερδίζοντας το κοινό. Το φινάλε της σειράς το παρακολούθησαν περισσότεροι από 52 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ, ήταν το επεισόδιο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση την πρώτη δεκαετία του αιώνα.

«Άνθρωποι με πλησιάζουν κάθε ημέρα και μου λένε “γεια Τσάντλερ”. Δεν απαντάω», είχε πει σε συνέντευξη το 2014. «Αν κάποιος πει “γεια Μάθιου, μου αρέσει η δουλειά σου” είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν μου αρέσει το “γεια Τσάντλερ”. Το βαρέθηκα. Δεν είμαι ο Τσάντλερ», είχε συμπληρώσει.

Γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη το 1969, παιδί Αμερικανού και Καναδής. Μεγάλωσε στον Καναδά, καθώς η μητέρα του ήταν συνεργάτιδα του τότε πρωθυπουργού της χώρας, Πιερ Τριντό.

Στα απομνημονεύματά του περιέγραφε τις αταξίες που έκανε όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια, προκειμένου να κυνηγήσει το δικό του όνειρο για να γίνει ηθοποιός. Μεταξύ άλλων, ο μικρός Μάθιου Πέρι έκανε bullying στον Τζάστιν Τριντό, τον σημερινό πρωθυπουργό του Καναδά.

Στα 15 του ο Μάθιου Πέρι εγκαταστάθηκε στο Χόλιγουντ, ελπίζοντας να τα ξαναβρεί με τον πατέρα του. Εκεί τον εντόπισε σε ένα εστιατόριο ο σκηνοθέτης Γουίλιαμ Ρίτσερτ, ο οποίος του άφησε ένα σημείωμα στο οποίο του ζητούσε να μετάσχει στην επόμενη ταινία του, το «A Night in the Life of Jimmy Reardon», μαζί με τον Ρίβερ Φίνιξ.

Ο Μάθιου Πέρι ήταν 24 ετών όταν άρχισε να υποδύεται τον «Τσάντλερ» και ήταν σχετικά άγνωστος, όπως οι συμπρωταγωνιστές του. Σε συνέντευξη το 2019 ο Ντέιβιντ Κρέιν, ένας από τους δημιουργούς της σειράς, είχε δηλώσει πως ο «Τσάντλερ» ήταν ο ρόλος που τους δυσκόλεψε περισσότερο όταν έκαναν κάστινγκ για τους πρωταγωνιστές.

«Με την Μάρτα (Κάουφμαν, την άλλη δημιουργό της σειράς) σκεφτόμασταν ότι ο Τσάντλερ δεν ήταν καλά γραμμένος. Μετά ήρθε ο Μάθιου και είπαμε “ορίστε, έκλεισε, αυτός είναι”», είχε περιγράψει.

Την εποχή που υποδύονταν τον «Τσάντλερ» έπαιξε σε αρκετές ταινίες, μεταξύ άλλων τα φιλμ «Fools Rush In» με την Σάλμα Χάγιεκ, «Three to Tango» με την Νιβ Κάμπελ και «The Whole Nine Yards», με τον Μπρους Γουίλις. «Ήθελα τόσο πολύ να γίνω διάσημος. Θες την προσοχή, θες τα λεφτά και το καλύτερο τραπέζι στο εστιατόριο. Δεν σκέφτηκα ποιες θα ήταν οι συνέπειες», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξη στους New York Times το 2002.

Μετά τα «Φιλαράκια» το 2004, πρωταγωνίστησε στη σειρά «Studio 60 on the Sunset Strip» που σταμάτησε έπειτα από μία σεζόν. Το 2009 πρωταγωνίστησε στο «17 Again» Μαζί με τον Ζακ Έφρον και αργότερα έπαιξε στις σειρές «The Good Wife» και «The Good Fight».

Η διαρκής μάχη του Μάθιου Πέρι με τους εθισμούς

Στην προσωπική του ζωή έδινε διαρκείς μάχες με τον εθισμό. Το 1997, έπειτα από ατύχημα με jetski, εθίστηκε σε αναλγητικά. Αργότερα ανέφερε πως δεν θυμόταν τρία χρόνια από τη σειρά «Φιλαράκια» και ότι είχε ξοδέψει περισσότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια, στη μάχη του για να μείνει νηφάλιος.

«Έπαιρνα 55 Vicodin την ημέρα, ζύγιζα 58 κιλά, ήμουν στα “Φιλαράκια” και με έβλεπαν 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Για αυτό δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη σειρά, γιατί ήμουν βάναυσα αδύνατος», είχε πει. Το 2019 ήταν για δύο εβδομάδες σε τεχνητό κώμα, λόγω σοβαρού προβλήματος στο παχύ έντερο, συνέπεια των εθισμών του και υποβλήθηκε σε 14 χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο βιβλίο έκανε μακρά αναφορά στους εθισμούς του. «Γεια, με λένε Μάθιου, αλλά μπορεί να με ξέρετε με διαφορετικό όνομα. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάτι. Και θα έπρεπε να είμαι νεκρός». Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν τα απομνημονεύματά του.

«Σε αυτό το σημείο, ξεχύνονται από μέσα μου λέξεις ευγνωμοσύνης, γιατί θα έπρεπε να είμαι νεκρός κι όμως, με κάποιο τρόπο, ακόμη δεν είμαι», έγραφε στα απομνημονεύματά του. «Πρέπει να γίνεις διάσημος για να μάθεις πως αυτό δεν είναι η απάντηση και κανένας που δεν είναι διάσημος δεν θα το πιστέψει ποτέ αυτό πραγματικά», ανέφερε ακόμη.