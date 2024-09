Πέθανε ο τραγουδιστής και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον

Send an email

Ο Τίτο Τζάκσον, αρχικό μέλος του ποπ συγκροτήματος Jackson 5 και αδελφός του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Ο Τίτο συμμετείχε στο εμβληματικό συγκρότημα μαζί με τους αδελφούς Τζάκι, Τζερμέιν, Μάρλον και Μάικλ, ο οποίος πέθανε το 2009.

Πρόσφατα βρέθηκε στο Μόναχο ενόψει μιας παράστασης που επρόκειτο να δώσει το συγκρότημα.

Ο Στιβ Μάνινγκ, παλιός φίλος της οικογένειας Τζάκσον και πρώην μάνατζερ της οικογένειας Τζάκσον, δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι ο Τζάκσον πέθανε τη Δευτέρα, 16/9.

Την είδηση επιβεβαίωσαν με ανάρτησή τους στο Instagram οι τρεις γιοι του, Ταζ, Ταρίλ και Τι Τζέι Τζάκσον, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι ένα R’n’B/pop τρίο, οι 3T, τη δεκαετία του 1990.

«Είμαστε σοκαρισμένοι, λυπημένοι και συντετριμμένοι», γράφει η ανάρτηση. «Ο πατέρας μας ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους και την ευημερία τους». Και συνεχίζει: «Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θα είναι για πάντα η «ώρα του Τίτο» για εμάς. Σας παρακαλούμε να θυμάστε να κάνετε αυτό που ο πατέρας μας πάντα πρέσβευε και αυτό είναι ‘αγαπάτε ο ένας τον άλλον’. Σ’ αγαπάμε παππού».

Οι επιτυχίες των Jackson 5 περιελάμβαναν τα «ABC», »The Love You Save» και «I Want You Back».