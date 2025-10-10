María Corina Machado: Η εχθρός του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, είναι πολιτικός και βιομηχανική μηχανικός από τη Βενεζουέλα, η οποία σήμερα διατηρεί ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση της χώρας. Διετέλεσε βουλευτής της Εθνικής Συνέλευσης από το 2011 έως το 2014.

Η είσοδός της στην πολιτική σκηνή έγινε το 2002, όταν ίδρυσε την οργάνωση εκλογικής παρακολούθησης Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλάθ. Από το 2012 είναι Εθνική Συντονίστρια του φιλελεύθερου κόμματος Vente Venezuela. Η δράση και η επιρροή της έχουν αναγνωριστεί διεθνώς: το 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα BBC 100 Women, ενώ το 2025 χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες παγκοσμίως.

Η Ματσάδο θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο. Οι αρχές της χώρας της έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα και, κατά καιρούς, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις και διώξεις.

Το 2012 ήταν υποψήφια στις εσωκομματικές εκλογές της αντιπολίτευσης για την προεδρία, όπου τελικά επικράτησε ο Ενρίκε Καπρίλες. Το 2014 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Μαδούρο, ενώ το 2019 δήλωσε πρόθυμη να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία, εφόσον ο μεταβατικός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κατάφερνε να προκηρύξει εκλογές – κάτι που τελικά δε συνέβη.

Το 2023 συμμετείχε ως υποψήφια του Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της αντιπολιτευτικής Ενωμένης Πλατφόρμας, ωστόσο στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, η Ελεγκτική Αρχή της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της από οποιαδήποτε δημόσια θέση για 15 χρόνια. Η απόφαση επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης και ανακηρύχθηκε επίσημη υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εντούτοις, λόγω της δικαστικής απόφασης, στις 22 Μαρτίου αντικαταστάθηκε από τη Κορίνα Γιόρις, η οποία επίσης εμποδίστηκε να καταθέσει υποψηφιότητα. Τελικά, η αντιπολίτευση υποστήριξε τον Εδμούντο Γκονζάλες Ουρρούτια ως προσωρινό υποψήφιο.

Σε επιστολή της που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο αποκάλυψε ότι είχε αναγκαστεί να δηλώσει ότι «κρύβεται», «φοβούμενη για τη ζωή, την ελευθερία μου, και εκείνη των συμπατριωτών μου απέναντι στη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».