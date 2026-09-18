Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η εμβληματική συγγραφέας, ακτιβίστρια και δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συμπορεύτηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό γυναικείο κίνημα:

Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.): Υπήρξε ιδρύτρια της οργάνωσης και διετέλεσε πρόεδρός της για οκτώ συναπτά έτη.

Διεθνής Ακτιβισμός: Πρωτοστάτησε σε παγκόσμιο επίπεδο για τα δικαιώματα των γυναικών και την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης.

Συγγραφικό Έργο: Άφησε πίσω της πλούσια κληρονομιά, έχοντας συγγράψει πολυάριθμα βιβλία και άρθρα πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947.

Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου 1951 στο Ρίνο.