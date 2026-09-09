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Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή

Photo of Media+ Media+ Send an email 9 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2026
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Την τελευταία του πνοή άφησε ο  Γιώργος Μαζωνάκης, από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

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Η κληση στο ΕΚΑΒ εγινε απο ιδιωτικο παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα όσα είπαν από το ιατρείο στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή. Επί τόπου έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή που ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

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Σε ελάχιστα λεπτά παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Ελπίς, το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα Επείγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί,  διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 54χρονος τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992, σε ηλικία μόλις 20 ετών.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 9 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2026
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