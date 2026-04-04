CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
MOTO & AUTOΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ντίζελ: Γιατί η Ευρώπη βλέπει τιμές σοκ και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2026
NOVA
diesel
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η εκτίναξη των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα που ξεπερνούν ακόμη και τα 200 δολάρια σε ορισμένες αγορές δεν είναι ένα απλό συγκυριακό φαινόμενο. Αντίθετα, αποτυπώνει ένα βαθύτερο πρόβλημα προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ήπειρος εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ρωσικών διυλισμένων προϊόντων, μια σχέση που διακόπηκε απότομα μετά τις κυρώσεις. Το κενό αυτό δεν καλύφθηκε πλήρως, παρά τις αυξημένες εισαγωγές από Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ασία.

ΧΡΥΣΟΣ

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή διυλιστική ικανότητα έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Πολλά διυλιστήρια έκλεισαν ή μείωσαν την παραγωγή τους, είτε λόγω περιβαλλοντικών πολιτικών είτε λόγω χαμηλής κερδοφορίας στο παρελθόν. Όταν η ζήτηση επανήλθε δυναμικά –κυρίως από τον τομέα των μεταφορών και της βιομηχανίας– το σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το ντίζελ παραμένει η «ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από τα φορτηγά μέχρι τα πλοία και τα αγροτικά μηχανήματα, η εξάρτηση είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση στην τιμή του μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο κόστος μεταφοράς, άρα και σε ανατιμήσεις προϊόντων. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό από τη βάση της οικονομίας.

SUNSTOP

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από γεωπολιτικούς παράγοντες. Οι εντάσεις σε κρίσιμες περιοχές παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση από αναδυόμενες οικονομίες, δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Οι traders προεξοφλούν ελλείψεις, ανεβάζοντας τις τιμές ακόμη και πριν αυτές εμφανιστούν στην πραγματική αγορά.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους οχημάτων στην Ευρώπη, με υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διεθνής αύξηση περνά σχεδόν αυτούσια στην αντλία. Επιπλέον, η οικονομία βασίζεται έντονα στις οδικές μεταφορές και στον τουρισμό, τομείς που επηρεάζονται άμεσα από το κόστος καυσίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση στο ντίζελ αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, ειδικά όσο η Ευρώπη δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει σταθερές και φθηνές πηγές προμήθειας. Οι εναλλακτικές λύσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση και τα συνθετικά καύσιμα, βρίσκονται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο και δεν μπορούν να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το ντίζελ θα παραμείνει ακριβό, αλλά για πόσο. Και κυρίως, ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Γιατί όταν ανεβαίνει το κόστος του βασικού καυσίμου της οικονομίας, η επίδραση δεν μένει στην αντλία – περνά παντού. Και αυτή τη φορά, η Ευρώπη δείχνει να μην έχει εύκολες λύσεις.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom

Back to top button