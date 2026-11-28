Οι δημοκρατίες και οι κοινωνίες στην Ευρώπη βρίσκονται σε αναταραχή: τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν εκλογές, ο εθνικισμός («πρώτα η χώρα μου») κερδίζει έδαφος, η Γενιά Ζ διαδηλώνει, ενώ το Ευρωβαρόμετρο διαπιστώνει ότι «η πλειοψηφία των Ευρωπαίων εξακολουθεί να θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση» (έκθεση Άνοιξη 2026). Ταυτόχρονα, η ανισότητα σε επίπεδο ΕΕ μειώνεται περίπου από το 2015 και μετά, αλλά η δυσαρέσκεια των πολιτών ολοένα και αυξάνεται.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος στην Ευρώπη, που αφορούν στο 2025, επιβεβαιώνουν την τάση μείωσης της ανισότητας σε επίπεδο ΕΕ, η οποία είχε ήδη καταδειχθεί σε προηγούμενες μελέτες. Μακροπρόθεσμα, από το 2010, η αργή μείωση των ανισοτήτων σε επίπεδο ΕΕ οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη στις σχετικά φτωχές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), όπου το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και 2025.

Η άλλη συνιστώσα της ανισότητας σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή η κατανομή του εισοδήματος εντός των χωρών, δεν είχε σχεδόν μεταβληθεί μεταξύ του 2005 και του 2018.

Διαφορετικές εθνικές πορείες – Μηδαμινή η μείωση της ισότητας στην Ελλάδα

Η ανισότητα στην Ευρώπη κρύβει τεράστιες διαφορές στις εθνικές εξελίξεις. Ενώ ορισμένες χώρες μείωσαν σημαντικά την ανισότητα, άλλες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες ή, μάλιστα, έγιναν πιο άνισες. Είναι ενδεικτικό ότι πολλές χώρες, που παρουσίαζαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανισότητας το 2018, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, δύο χώρες της Βαλτικής, η Ιταλία και η Ισπανία (με τιμές άνω του έξι το 2018, που εμφανίζονται με πλάγια γραφή στον Πίνακα 1), μείωσαν σημαντικά την ανισότητά τους. Αντίθετα, ορισμένες παραδοσιακά ισότιμες χώρες (με τιμές κάτω από 4,5 το 2018) έγιναν λιγότερο ισότιμες, για παράδειγμα η Αυστρία, η Γαλλία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Κύπρος (με έντονη γραφή στον Πίνακα 1).

Στην Ελλάδα, η ανισότητα το 2018 ήταν στο 5.51, ενώ το 2025 έφτασε στο 5.17, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση είναι σχεδόν ασήμαντη.

Παράλληλα, με βάση το όριο φτώχειας του 2019, προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, η φτώχεια μειώθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από τρεις (Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία), αν και με διαφορετικούς ρυθμούς.

Η ανάλυση των διαφορετικών εθνικών εξελίξεων που κρύβονται πίσω από αυτές τις αλλαγές υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής αυτής της σύντομης επισκόπησης του Social Europe. Ωστόσο, τα διάφορα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που υιοθέτησαν οι εθνικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επακόλουθες κυρώσεις, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρκέστηκε σε μία επιδοματική πολιτική για να ενισχύσει τους πολίτες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία απεδείχθη ανεπαρκέστατη, καθώς και σε «συμφωνίες κυρίων» για τη μείωση της τιμής στα βενζινάδικα, την ώρα που άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη μείωναν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφίσουν τους πολίτες τους από την ενεργειακή ακρίβεια που προκάλεσε αρχικά ο πόλεμος στην Ουκρανία και, πιο πρόσφατα, αυτός στη Μέση Ανατολή.

Και παρότι οι δείκτες φτώχειας για τη χώρα μας βαίνουν μειούμενοι, επειδή λαμβάνουν υπόψη τις πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς των τελευταίων ετών, δεν υπολογίζουν, προφανώς, την χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων λόγω ακρίβειας, καθώς και την πανάκριβη στέγη.

Από την άλλη πλευρά, οι μεταβολές στην ανισότητα δεν συσχετίζονται στενά με την άνοδο του λαϊκισμού. Τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία σημείωσαν αύξηση της υποστήριξης προς ριζοσπαστικά κόμματα – το AfD στην πρώτη περίπτωση και ο «Εθνικός Συναγερμός» της Λεπέν στη δεύτερη – ενώ η ανισότητα μειώθηκε στη Γερμανία, αν και μόνο μέχρι το 2022, και αυξήθηκε στη Γαλλία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φτώχεια είχε αυξηθεί και στις δύο χώρες, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εξήγησης.

Η δυσαρέσκεια στην Ευρώπη έχει βαθύτερες ρίζες

Η λαϊκή δυσαρέσκεια έχει πολλές αιτίες, όπως η μετανάστευση, οι «πολιτισμικοί πόλεμοι», η μείωση της αγοραστικής δύναμης και η αποδυνάμωση των κρατικών δομών, για να μην αναφέρουμε καταστροφικές απειλές όπως ο πόλεμος, η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στο βαθμό που οι αντιλήψεις για τις κοινωνικές ανισότητες διαμορφώνονται από τα απόλυτα εισοδηματικά χάσματα, η διαφορά μεταξύ των σχετικών και των απόλυτων δεικτών μέτρησης της ανισότητας μπορεί να εξηγήσει εν μέρει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια.

Επιπλέον, η σύγκλιση των εισοδημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα φτώχειας, ακόμη και όταν τα ονομαστικά εισοδήματα είναι υψηλά και αυξάνονται. Όπως παρατηρείται και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι από φτωχότερες χώρες έχουν εισοδήματα συγκρίσιμα με αυτά των πλουσιότερων χωρών.

Ενώ η μείωση της φτώχειας και της ανισότητας αποτελεί γενικά θετική εξέλιξη, τα άτομα που στο παρελθόν απολάμβαναν προνόμια στις πλουσιότερες χώρες θα αισθανθούν δυσαρέσκεια όταν αρχίσουν να ανταγωνίζονται τους «νεόπλουτους» σε συγκεκριμένες αγορές, όπως αυτές των εμπορεύσιμων αγαθών (ιδίως των ειδών πολυτελείας) ή των αγαθών παγκόσμιας κατάταξης (ακίνητα υψηλής αξίας, τουριστικοί προορισμοί). Αυτή η πρόσθετη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, με σχετικά ανελαστική προσφορά, οδηγεί σε αύξηση των τιμών, μειώνοντας την πραγματική αξία των εισοδημάτων.

Γενικότερα, η αύξηση των τιμών που μειώνει τα πραγματικά εισοδήματα αποτελεί πηγή σημαντικής δυσαρέσκειας – κάτι που στην Ελλάδα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι.

Όταν αυξάνονται οι τιμές βασικών αγαθών όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια ή η στέγαση, τα φτωχότερα νοικοκυριά πλήττονται περισσότερο από τα πλούσια, καθώς δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε αυτά τα είδη, γεγονός που μειώνει την πραγματική αξία των ήδη πενιχρών εισοδημάτων τους. Η αύξηση της ανισότητας αυτού του είδους ενδέχεται να μην αποτυπώνεται πλήρως στις στατιστικές εισοδήματος, ακόμη και σε εκείνες που υπολογίζονται με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP). Το ίδιο ισχύει και για τη μειωμένη πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες (Παιδεία, Υγεία), για παράδειγμα ως αποτέλεσμα δημοσιονομικών περιορισμών και πολιτικών λιτότητας, οι οποίες επηρεάζουν πιο έντονα τους ανθρώπους με χαμηλότερα εισοδήματα, επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους για να καλύψουν το κενό στις ιδιωτικές αγορές.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εισοδηματική είναι μόνο μία από τις πολλές διαστάσεις της ανισότητας. Ο πλούτος κατανέμεται πολύ πιο άνισα από το εισόδημα, ενώ η φτώχεια συσχετίζεται και με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.