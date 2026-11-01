Αγροτικές ενισχύσεις: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ – Στόχος οι προκαταβολές στα τέλη του μήνα

Στην τελική φάση εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, με τους παραγωγούς να έχουν προθεσμία έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από αρμόδιες υπηρεσίες, έως τις 31 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 476.852 εξουσιοδοτήσεις στο σύστημα.

Ο στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να προχωρήσουν οι προκαταβολές των αγροτικών ενισχύσεων έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Από τις 476.852 καταγεγραμμένες εξουσιοδοτήσεις, οι 233.763 συνδέονται με οριστικές δηλώσεις και οι 174.422 με προσωρινές.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την πρόοδο της διαδικασίας, χωρίς να σημαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαραίτητων ελέγχων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ρυθμός οριστικοποίησης επιταχύνθηκε προς το τέλος Οκτωβρίου.

Ενδεικτικά, στις 29 Οκτωβρίου καταγράφηκαν περίπου 16.500 νέες οριστικές αιτήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

Οι παραγωγοί καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση των δηλώσεών τους και να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου αφορά, μεταξύ άλλων, την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και τις σχετικές εκκρεμότητες που καλύπτει η νεότερη ανακοίνωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η οριστικοποίηση, καθώς η απλή εξουσιοδότηση ενός φορέα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με ολοκληρωμένη αίτηση.

Οι πληρωμές του Νοεμβρίου

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή προκαταβολών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία αποτελεί στόχο του προγράμματος πληρωμών και όχι επιβεβαίωση ότι κάθε παραγωγός θα έχει λάβει τα χρήματά του μέχρι τότε.

Θα προηγηθούν οι απαραίτητοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Αγωνία στην Κρήτη

Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των δηλώσεων και η σαφής ενημέρωση για τις πληρωμές αποτελούν βασικές προτεραιότητες.