Εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, τι γίνεται στην Ελλάδα

Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι δεν θα μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους φέτος λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, δήλωσε χθες στο Λουξεμβούργο ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα.

Η ένταση της ενεργειακής κρίσης που κλιμακώνεται πριν ακόμη μπει για τα καλά ο χειμώνας, αποτυπώνεται και στην σημερινή εικόνα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χονδρεμπορική τιμή καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη της κρίσης την άνοιξη, φτάνοντας τα 287 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ανώτατη τιμή μάλιστα εντός της μέρας διαμορφώνεται στα 399 ευρώ και η κατώτατη στα 201 ευρώ. Την ανοδική κούρσα ακολουθεί και η υπόλοιπη Ευρώπη καθώς υψηλές τιμές παρατηρούνται στη Βουλγαρία στα 302,47 ευρώ, στη Γερμανία στα 268 ευρώ, στη Γαλλία 247 ευρώ, αλλά και στην Ουγγαρία με 306,23 ευρώ.

Η Ελλάδα ασκεί πιέσεις για να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να μιλά στη χθεσινή Σύνοδο για πρωτοφανή κρίση και να ζητά να αξιοποιηθεί η ευελιξία που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τη χρηματοδότηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης.

Η Ελλάδα πρότεινε, επίσης, κοινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Την πρόταση υποστήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην επάρκεια της προσφοράς, αλλά αφορά και τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος. «Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον λογαριασμό του φυσικού αερίου, δεν έχει και τόση σημασία πόσο φυσικό αέριο υπάρχει διαθέσιμο», είπε, σημειώνοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Παρά τις προειδοποιήσεις για την πίεση στους καταναλωτές και τις αναφορές του επιτρόπου σε πιθανές παρεμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται προς το παρόν να προτείνει συγκεκριμένο κοινό πακέτο μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Οι παρεμβάσεις

Ο κ. Γιόργκενσεν κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τάχθηκε υπέρ της μείωσης της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να περιορίσει άμεσα τους λογαριασμούς και να ενθαρρύνει τον εξηλεκτρισμό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, σημείωσε, η φορολογία στο ρεύμα είναι τετραπλάσια από εκείνη στο φυσικό αέριο.