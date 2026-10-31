Επίδομα θέρμανσης 2026-2027 – Πότε ανοίγει το myΘέρμανση

Εν αναμονή έναρξης των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται αυξημένο κατά 30%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την αυξημένη προκαταβολή, προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η μέγιστη οικονομική ενίσχυση θα φτάνει πλέον τα 1.560 ευρώ, από 1.200 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι άγαμοι, χήροι ή εν διαστάσει με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Τα περιουσιακά όρια ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Η επιδότηση καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο και τηλεθέρμανση, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πριν από την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027 στην πλατφόρμα myΘέρμανση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαθέσιμους:

Τους κωδικούς TAXISnet,

τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας,

τα στοιχεία του ακινήτου και

το είδος καυσίμου.

Απαραίτητη είναι επίσης η δήλωση έγκυρου IBAN στο myAADE, στο οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σημειώνεται ότι για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση για πετρέλαιο απαιτείται συνεννόηση με τον διαχειριστή, ώστε να έχουν καταχωρηθεί σωστά τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις ενεργειακές δαπάνες.