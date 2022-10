«Face It Alone»: Οι Queen κυκλοφόρησαν άγνωστο τραγούδι του Φρέντι Μέρκιουρι | +Video

Βασικά, όχι ακριβώς νέο. Πρόκειται για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ηχογράφησαν το 1988, όταν ο θρυλικός τραγουδιστής Φρέντι Μέρκιουρι ήταν ακόμα ζωντανός.

Το «Face it Alone» ηχογραφήθηκε στα sessions για το άλμπουμ των Queen «The Miracle» του 1989. Η μπάντα είχε ξεχάσει την ηχογράφηση, αλλά την ανακάλυψε ξανά όταν επέστρεψε στα sessions στο πλαίσιο επανέκδοσης του άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου.

Είναι το πρώτο τραγούδι με τα φωνητικά του Φρέντι Μέρκιουρι που κυκλοφορεί εδώ και οκτώ χρόνια.

«Βρήκαμε ένα μικρό διαμάντι από τον Φρέντι, που το είχαμε ξεχάσει», δήλωσε ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ τον Ιούνιο. «Είναι υπέροχο, μια πραγματική ανακάλυψη. Είναι πολύ παθιασμένο κομμάτι».

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τους στίχους από το τραγούδι:

Οι ηχογραφήσεις για το «The Miracle» το 1988 ήταν γεμάτες από την ένταση της διάγνωσης του Φρέντι Μέρκιουρι με τον ιό HIV τον προηγούμενο χρόνο.

Οι στίχοι του «Face it Alone» δείχνουν εμμέσως το σκεπτικό του Μέρκιουρι μετά τη διάγνωση. Το ρεφρέν ξεκινά με μοναδική υπερηφάνεια: «Your life is your own; You’re in charge of yourself; Master of your home. In the end, in the end; You have to face it alone» [Η ζωή σου είναι δική σου, είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου, αφέντης του σπιτιού σου. Στο τέλος, στο τέλος, πρέπει να το αντιμετωπίσεις μόνος σου].

Το τραγούδι δεν είναι μόνο μια ματιά στον ψυχισμό του Μέρκιουρι αλλά κι ένα σπάνιο παράδειγμα της νέας μουσικής που κυκλοφόρησε το συγκρότημα μετά το θάνατό του το 1991.

Στην αρχή, ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι δεν πίστευε πως ό,τι είχε απομείνει από την ηχογράφηση ήταν αρκετό για να μετατραπεί σε νέα κυκλοφορία.

«Το κοιτάξαμε πολλές φορές και σκεφτήκαμε: “Ωχ όχι, δεν μπορούμε να το σώσουμε”. Αλλά μπήκαμε ξανά μέσα και η υπέροχη ομάδα τεχνικών μάς είπε: “Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό”», δήλωσε στο BBC. «Είναι σαν να ράβεις κομμάτια μαζί… όμορφο και συγκινητικό».

Μετά το θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, οι Queen δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν μουσική, με το μεταθανάτιο άλμπουμ «Made in Heaven» του 1995, καθώς και 28 συλλογές, live άλμπουμ και άλλες ειδικές εκδόσεις.

Το συγκρότημα συνέχισε να περιοδεύει με το υλικό που δημιούργησε με τον Μέρκιουρι, αρχικά με τον Πολ Ρότζερς και στη συνέχεια με τον Άνταμ Λάμπερτ, ο οποίος έχει αναλάβει τα βασικά φωνητικά από το 2011.