Coldplay: Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «Feels Like I’m Falling in Love», που γυρίστηκε στο Ηρώδειο

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το πολυαναμενόμενο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Feels Like I’m Falling in Love». Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε στην Αθήνα, κατά την επίσκεψη του συγκροτήματος στην Ελλάδα για την περιοδεία τους, και πιο συγκεκριμένα, στο Ηρώδειο.

Το συγκρότημα κάλεσε το ελληνικό κοινό μέσω των social media να συμμετάσχει στο μουσικό βίντεο, με θέα την Ακρόπολη. Το κλιπ ξεκινά με μια γυναίκα να μεταφράζει τους στίχους του κομματιού στη νοηματική γλώσσα, σε ασπρόμαυρο φόντο.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται στο βίντεο όλα τα μέλη του συγκροτήματος να κάνουν το ίδιο, ενώ έπειτα το πλάνο αλλάζει και εστιάζει στο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού.

Το κομμάτι συνεχίζει και το κοινό φαίνεται να γίνεται «ένα», ενώ τραγουδά, χορεύει και χτυπάει παλαμάκια. Στο τέλος του τραγουδιού, όσοι συμμετέχουν στο βίντεο μεταφράζουν τους στίχους στη νοηματική, υπό την καθοδήγηση του Κρις Μάρτιν. Το κλιπ κλείνει με πλάνο από την φωτισμένη Αθήνα.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κρις Μάρτιν καθ’ όλη τη διάρκεια του γυρίσματος που πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες στο Ηρώδειο, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και προσιτός, χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο, ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν.

To ελληνικό κοινό τραγουδούσε το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούσαν, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, είχε γονατίσει στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.