Έκθεση Κρητικού Κρασιού ΟιΝοτικά στα Χανιά Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Μαρτίου 2025

Οι οινοποιοί της Κρήτης για 17η ΧΡΟΝΙΑ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους φίλους του Κρητικού Αμπελώνα στην Έκθεση «ΟιΝοτικά» στα Χανιά, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Τοποθεσία: Avra Imperial Hotel – Κολυμπάρι

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Σάββατο 29 Μαρτίου 2025

[12:00 – 20:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Κυριακή 30 Μαρτίου 2025

[12:00 – 20:00] Για οινόφιλους και επαγγελματίες

Βρείτε εισιτήρια ΕΔΩ

Τι θα δούμε στις ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στα ΟιΝοτικά?

Κυριακή 30 Μαρτίου 2025

13:00 – 15:00 | Masterclass: Κρασιά της Κρήτης: Μια ματιά στο μέλλον. Σύγχρονες Τεχνικές, Νέες Τάσεις & Μελλοντικές Προκλήσεις, με τον οινοχόο Αλέξανδρο Κατσικανδαράκη.

Σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης: Χρήση whole cluster fermentation και carbonic maceration, τεχνικές που αναδεικνύουν φρουτώδη αρώματα και φρέσκο χαρακτήρα στο κρασί.

Νέες τάσεις: Αύξηση της δημοτικότητας των κρασιών ελάχιστης παρέμβασης, που εκφράζουν αυθεντικά το terroir με φυσικές ζύμες και ελάχιστη οινολογική επέμβαση.

Μελλοντικές προκλήσεις – Κλιματική αλλαγή: Προσαρμογή, μέσω της φύτευσης αμπελώνων σε μεγάλα υψόμετρα, ώστε να διατηρηθεί η οξύτητα και η φρεσκάδα των κρασιών.

Πόσο κοντά βρίσκονται τα Κρητικά κρασιά σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις στην οινοποίηση, το στιλ και τις νέες προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα την μοναδικότητα τους παγκόσμιο οινικό χάρτη; Απαντήσεις και προβληματισμοί στο masterclass που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου και θα φέρει δίπλα διπλά κρασιά του παγκόσμιου αμπελώνα άλλα και τα αντίστοιχα Κρητικά.

Είσοδος: 12€ Για την είσοδό σας στην παράλληλη εκδήλωση απαραίτητη είναι η αγορά εισιτηρίου εισόδου.

16:00 – 17:00| Wine Seminar in English: Get to know the wines in your new home. Introduction to Cretan wines.

This is the second Wines of Crete seminar conducted in English to accommodate the numerous wine lovers from abroad who now call Crete their home. This seminar will cover the history of Cretan wine, discuss the different grape varieties and regions, and conclude with a guided wine tasting with sommelier Anna Maria Kambourakis.

Entrance fee: 10€. For your entrance to the seminar, the purchase of an entrance ticket is necessary.

Οινοποιεία που συμμετέχουν στα ΟιΝοτικά