Ξενοδοχεία Ελούντας και Αγίου Νικολάου στα κορυφαία Ευρώπης και Ελλάδας

Κορυφαία ευρωπαϊκά βραβεία στα εφετινά World Travel Awards που ανακοινώθηκαν σήμερα 2 Νοεμβρίου απέσπασαν 8 ελληνικά ξενοδοχεία και ένα τουριστικό γραφεία.

Από την περιοχή του Αγίου Νικολάου βραβεύτηκε το ξενοδοχείο Daios Cove Luxury Resort & Villas ως Greece’s Leading Villa Resort 2020

Από την περιοχή της Ελούντας δυο πανευρωπαϊκά βραβεία απέσπασε το: Elounda Beach Hotel & Villas. Βραβεύτηκε ως Europe’s Leading Beach Resort 2020. Το ξενοδοχείο διακρίθηκε και στα Europe’s Leading Luxury Villa Resort 2020.Τέλος απέσπασε το Greece’s Leading Hotel 2020

Πανευρωπαϊκή διάκριση και για το Elounda Bay Palace πήρε το βραβείο Europe’s Leading Seafront Resort 2020

Με την βράβευση του Grand Resort Lagonissi, και με την βράβευση του Elounda Beach, Elounda Bay κάνουν τον όμιλο Μαντωνανάκη, τον μεγάλο νικητή των βραβείων WTA.

2 βραβεία και για το Domes of Elounda, Autograph Collection που βραβεύτηκε ως Greece’s Leading All Suite Hotel 2020 και Greece’s Leading Luxury All Suite Hotel 2020

Greece’s Leading Hotel Residences 2020 ένα ακομα βραβείο για ξενοδοχεια της Ελούντας για το Diamond Residences at the Elounda Peninsula All Suite Hotel, Crete-Greece

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Europe’s Leading Beach Resort 2020: Elounda Beach Hotel & Villas. Το ξενοδοχείο διακρίθηκε και στα Europe’s Leading Luxury Villa Resort 2020.

Europe’s Leading Boutique Resort 2020: Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Europe’s Leading Conference Resort 2020: Grand Resort Lagonissi. Το Grand Resort Lagonissi αναδείχθηκε και Europe’s Leading Luxury Island Resort 2020

Europe’s Leading Destination Management Company 2020: Mideast Travel Worldwide

Europe’s Leading Family Resort 2020: Sani Resort

Europe’s Leading Landmark Hotel 2020: Grand Forest Metsovo

Europe’s Leading Luxury Hotel Villa 2020: The Magnificent Villa Sunset @ Casa del Mar, Mykonos

Europe’s Leading Seafront Resort 2020: Elounda Bay Palace

Europe’s Leading Villa Resort 2020: Porto Zante Villas & Spa

Κορυφαία στην Ελλάδα

Greece’s Leading All Suite Hotel 2020: Domes of Elounda, Autograph Collection

Greece’s Leading All-Inclusive Resort 2020: Creta Maris Beach Resort

Greece’s Leading Beach Resort 2020: Creta Maris Beach Resort

Greece’s Leading Boutique Hotel 2020: Kenshō Psarou

Greece’s Leading Business Hotel 2020: InterContinental Athenaeum Athens

Greece’s Leading Car Rental Company 2020: Luxury Car

Greece’s Leading City Hotel 2020: Divani Caravel Hotel

Greece’s Leading Conference Hotel 2020: Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens

Greece’s Leading Destination Management Company 2020: Mideast Travel Worldwide

Greece’s Leading Family Resort 2020: Sani Resort

Greece’s Leading Hotel 2020: Elounda Beach Hotel & Villas

Greece’s Leading Hotel Group 2020: Divani Collection Hotels

Greece’s Leading Hotel Management Company 2020: HotelBrain Group

Greece’s Leading Hotel Residences 2020: Diamond Residences at the Elounda Peninsula All Suite Hotel, Crete-Greece

Greece’s Leading Hotel Suite 2020: Charisma Cave Pool Suite @ Charisma Suites

Greece’s Leading Island Destination 2020: Cyclades, Aegean Islands, South Aegean Region

Greece’s Leading Island Villas 2020: Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Greece’s Leading Luxury All Suite Hotel 2020: Domes of Elounda, Autograph Collection

Greece’s Leading Luxury Boutique Hotel 2020: Belvedere Hotel Mykonos

Greece’s Leading Luxury Hotel Villa 2020: Royal Blu Mansion @ Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort

Greece’s Leading Luxury Private Villa 2020: Villa Saint Antoine

Greece’s Leading Mainland Destination 2020: Chalkidiki, Region of Central Macedonia

Greece’s Leading Online Travel Agency 2020: Bookgreece.com

Greece’s Leading Resort 2020: Leant Blu Exclusive Beach Resort

Greece’s Leading Tour Operator 2020: Blue Travelista

Greece’s Leading Travel Agency 2020: Luxury Travel DMC

Greece’s Leading Travel Management Company 2020: Mideast Travel Worldwide

Greece’s Leading Villa Resort 2020: Daios Cove Luxury Resort & Villas

Για να δείτε αναλυτικά όλα τα βραβεία σε όλες τις χώρες πατήστε εδώ