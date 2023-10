Κρήτη: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας

Στο Τορίνο της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου REPLAN – CITY LIFE – Relevant Audience Plan Leading to Awareness Network for Circular Economy Use of Recycled Tyre materials in city LIFE, που σημαίνει: σχέδιο που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος και τρία συναφή work shops: χρήση ελαστικών στις κατασκευές κτιρίων, στις υποδομές μεταφορών και στους αθλητικούς χώρους.

Στο έργο REPLAN – CITY LIFE συμμετέχουν φορείς από 7 ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία με διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, Υπουργεία, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς που είτε παράγουν, είτε χρησιμοποιούν είτε ερευνούν τέτοια υλικά, με στόχο: