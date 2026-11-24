Τις επιστημονικές βάσεις για την προστασία, την ανάδειξη και τη διερεύνηση της δυνατότητας επισκεψιμότητας της Στοάς της Λίμνης Βουλισμένης θέτει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, δρομολογώντας τη συνεργασία του με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2026, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου που διαχειρίζεται τη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πρωτοβουλία αφορά έναν χώρο που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Αγίου Νικολάου, σε άμεση συνάρτηση με τη Λίμνη Βουλισμένη, σημείο αναφοράς για την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη Στοά, η διαχρονική έκθεσή της σε αυξημένη υγρασία, ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας και οι επιδράσεις του λιμναίου μικροκλίματος καθιστούν αναγκαία την εξειδικευμένη επιστημονική διερεύνηση του χώρου, πριν από τον σχεδιασμό οποιασδήποτε μελλοντικής παρέμβασης για να καταστεί επισκέψιμη για το ευρύ κοινό.

Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αξιοποιώντας το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και τις ερευνητικές υποδομές του, θα αναλάβει την υλοποίηση ενός εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει:

Την ψηφιακή αποτύπωση της Στοάς με τη χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης σάρωσης, την καταγραφή των υφιστάμενων φθορών και τη δημιουργία φωτορεαλιστικού μοντέλου του χώρου.

Την εργαστηριακή διερεύνηση των γεωλογικών σχηματισμών και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της υγρασίας, της διάβρωσης και των λοιπών περιβαλλοντικών παραγόντων.

Την επιστημονική προσομοίωση της εξέλιξης των φαινομένων φθοράς και τη διατύπωση επιστημονικών κατευθύνσεων για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα της Στοάς.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο οποίος, μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, θα συμβάλει ενεργά στην ιστορική και αρχειακή τεκμηρίωση του χώρου, καθώς και στην υποστήριξη των εργασιών πεδίου μέσω των υπηρεσιών του.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες από την υπογραφή της, ενώ προβλέπεται και η δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην τοπική κοινωνία.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί το αναγκαίο πρώτο στάδιο για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάδειξης της Στοάς. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος θα αποτελέσουν το επιστημονικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων μελετών και τυχόν παρεμβάσεων σε επόμενο στάδιο.

Επιδίωξη του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι να διερευνηθεί με επιστημονική επάρκεια και υπευθυνότητα η προοπτική να αποκτήσει η Στοά της Λίμνης έναν νέο ρόλο στην πολιτιστική και τουριστική ζωή της πόλης, με σεβασμό στην ιστορική της ταυτότητα, στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της Λίμνης και με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια.