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    Λασίθι: Συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

    NewsroomBy 1 Min Read
    19102026
    NOVA

    Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, χθες (18.10.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

    Gregorys

    Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 21χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

    Meli Cafe
    • 465 γραμμάρια κάνναβης
    • Ζυγαριά ακριβείας

    Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

    ΧΡΥΣΟΣ
    Yiannis

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