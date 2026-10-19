Λασίθι: Συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, χθες (18.10.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 21χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

465 γραμμάρια κάνναβης

Ζυγαριά ακριβείας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.