Αντιδράσεις ελαιοπαραγωγών σε Κρήτη, Ιταλία και Ισπανία για τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο

Στην Κρήτη, η ελαιοπαραγωγή εισέρχεται σε βαθιά κρίση ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου, καθώς καταγράφεται ραγδαία πτώση των τιμών παραγωγού κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 ευρώ, προκαλώντας έντονη ανησυχία και απροθυμία για τη συγκομιδή.

Η Τρέχουσα Κατάσταση στην Κρήτη

Η “Ψαλίδα” με το Ράφι: Ενώ ο παραγωγός πιέζεται σε τιμές κόστους, το προϊόν παραμένει ακριβό για τον καταναλωτή, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το αγουρέλαιο που φεύγει από το λιοτρίβι στα 4 ευρώ θα φτάσει στο ράφι έως και τα 9 με 10 ευρώ ανά 500 ml .

Απομάκρυνση Ξένων Αγοραστών: Τα ελαιοτριβεία του νησιού λαμβάνουν ελάχιστες έως καθόλου προσφορές, καθώς το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον έχει στραφεί μακριά από την Κρήτη.

Τιμές Παραγωγού: Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (οξύτητας 0,3) στην κρητική αγορά κινείται πλέον στα 3,40 έως 3,80 ευρώ το κιλό , με ορισμένες εμπορικές πράξεις να αγγίζουν οριακά τα 3,50–3,60 ευρώ.

Γιατί υποχωρούν οι τιμές;

Οι τοπικοί φορείς, όπως το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης , εκφράζουν φόβους για τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται σε στάση αναμονής, εξετάζοντας αν αξίζει να μαζέψουν τις ελιές τους.

Σε αναταραχή βρίσκεται και ο ελαιοκομικός κλάδος στην Ιταλία και την Ισπανία λόγω της πτώσης των τιμών ελαιολάδου αλλά και του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Ειδικότερα, στην Ιταλία, τη Δευτέρα (12/10), πάνω από 2.000 εκπρόσωποι του ελαιοκομικού τομέα συγκεντρώθηκαν στο Μπάρι, διεκδικώντας από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς οι τιμές του ελαιολάδου υποχωρούν και τα αποθέματα παραμένουν απούλητα.

Ο κ. Francesco Losito, εκπρόσωπος της επιτροπής Orgoglio Olivicolo, που διοργάνωσε τη διαμαρτυρία, ενημέρωσε τους δημάρχους και τους βουλευτές της Απουλίας για τα προβλήματα του κλάδου. Σε δηλώσεις που έκανε μετά τις συναντήσεις τόνισε ότι τα προβλήματα θα τεθούν υπόψη της ιταλικής κυβέρνησης, την Πέμπτη (15 Οκτωβρίου), κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διάσκεψης των Περιφερειών της χώρας.

Βασικό αίτημα των εκπροσώπων του ελαιοκομικού τομέα είναι η κήρυξη του κλάδου σε κατάσταση κρίσης, ώστε να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών, η αναστολή των προθεσμιών αποπληρωμής δανείων και αγροτικών συναλλαγματικών, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ελαιοτριβείων.

Η βιομηχανία ελαιολάδου αναμένει επίσης μέτρα για την απόσυρση και αποθήκευση του νέου ελαιολάδου για τη στήριξη της τιμής παραγωγού, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, και οικονομική στήριξη των ελαιοτριβείων.

Από την πλευρά του οι παραγωγοί ζητούν επίσης αυστηρότερους ελέγχους στα σημεία πώλησης, με έμφαση στην αγορά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Οι διαμαρτυρόμενοι, δηλώνουν αποφασισμένοι και προειδοποιούν ακόμη και με κινητοποιήσεις στην ιταλική πρωτεύουσα αν δεν υπάρξουν άμεσες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Ισπανία

Στο μεταξύ στην Ισπανία συνεχίζεται η διαμάχη στον ελαιοκομικό κλάδο σχετικά με την πιθανή ενεργοποίηση του μηχανισμού απόσυρσης ελαιολάδου.

Άμεση ενεργοποίηση του μέτρου απόσυρσης ελαιολάδου ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις, ενώ από την άλλη για στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό προειδοποιούν οι τυποποιητές.

Οι ισπανικές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις ASAJA, COAG, UPA και Cooperativas Agro-alimentarias de España, ζητούν, από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPA), την απόσυρση ποσοτήτων ελαιολάδου με την άμεση δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και του ποσοστού ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου.

Σε επιστολή, που απέστειλαν στον Υπουργό Γεωργίας, Luis Planas, οι τέσσερις οργανώσεις προειδοποιούν για την ανάγκη εφαρμογής αυτού του μηχανισμού μόλις γίνουν γνωστές οι εκτιμήσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα στο τέλος της περιόδου.

Όπως εκτιμούν οι οργανώσεις των παραγωγών στην αναμενόμενη παραγωγή του 2026/2027 των περίπου 1,6 εκατ. τόνων ελαιολάδου θα προστεθούν περίπου 365.000 τόνοι αποθεμάτων της προηγούμενης περιόδου. Πιστεύουν ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού ρύθμισης της προσφοράς είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αγοράς, να αποτρέψει μια περαιτέρω κατάρρευση των τιμών και να προστατεύσει την κερδοφορία χιλιάδων ελαιοκαλλιεργειών.

Επί του παρόντος, στην Ισπανία η μέση τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου είναι περίπου 3,30 ευρώ ανά κιλό, ενώ το λάδι lampante έχει μειωθεί στα 2,90 ευρώ ανά κιλό. Αυτές οι τιμές υποστηρίζουν ότι είναι κάτω από το κόστος παραγωγής για τους περισσότερους ελαιοπαραγωγούς.

Οι τέσσερις οργανώσεις τονίζουν ότι είναι απαράδεκτο οι αγρότες να αναγκάζονται να διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή τους σε τιμές κάτω του κόστους, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροκτημάτων τους και το μέλλον ενός στρατηγικού τομέα για πολλές αγροτικές περιοχές στην χώρα.