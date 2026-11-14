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    Πεζοί σε δεύτερη μοίρα – Όταν ο σχεδιασμός ξεχνά τον άνθρωπο

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    NOVA
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    Πεζοί σε δεύτερη μοίρα – Όταν ο σχεδιασμός ξεχνά τον άνθρωπο. Αλήθεια, ποιος σχεδίασε και ποιος ενέκρινε αυτή την παρέμβαση στον κόμβο Κριτσάς στον Αγιο Νικόλαο;

    Gregorys

    Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο εμπνευστής θα πρέπει να είχε μεγάλη φαντασία. Ένας φωτεινός σηματοδότης, ένας μεγάλος πέτρινος τοίχος, αγριόχορτα, σκουπίδια και ουσιαστικά ανύπαρκτος χώρος για τους πεζούς, αν και έχουν βάλει και κουμπί διέλευσης για το φανάρι.

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    Μια εικόνα που γεννά εύλογα ερωτήματα για τον σχεδιασμό των δημόσιων υποδομών και κυρίως για το κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων που κινούνται καθημερινά στους δρόμους. Οι δρόμοι δεν κατασκευάζονται μόνο για τα αυτοκίνητα. Ανήκουν και στους πεζούς.

    ΜΗΛΟ

    Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να διορθώσει αυτή την κατάσταση;

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    Yiannis

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