Ιεράπετρα: Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Δήμος Ιεράπετρας – Προοπτική για το μέλλον»
Με ευθύνη, προσοχή και ευαισθησία, αναζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα τις γυναίκες και τους άνδρες που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο μας.
Κύριο μέλημα και κριτήριο ήταν η σύνθεση , η συνεννόηση, η συνεργασία και η αντιπροσωπευτική διάρθρωση των κοινωνικών στρωμάτων. Καταφέραμε να εκφράζει ηλικίες, επαγγέλματα, γνώσεις και δεξιότητές.
Σας Ευχαριστώ όλες και όλους που με προθυμία μέσα από το διάλογο που προηγήθηκε αποδεχτήκατε τη συμμετοχή στο συνδυασμό μας με στόχο το κτίσιμο ενός πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου με όραμα και προοπτική για το μέλλον όλων μας
Στον καλό και δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
«Δήμος Ιεράπετρας Προοπτική για το Μέλλον»
Γιάννης Γουλιδάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΠΡ. Β’ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ”
|ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
|ΒΛΑΣΣΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΒΟΓΙΑΤΖΗ
|ΚΛΕΙΩ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
|ΒΟΥΒΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
|ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΖΕΡΒΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛ.ΔΗΜΟΥ
|ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
|ΚΑΡΑΒΥΡΑΚΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΑΣΚΑΛΑ
|ΚΛΩΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
|ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ ΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΚΟΥΦΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΛΙΑΠΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΙΟΚΑΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
|ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΜΟΝΑΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
|ΜΟΥΤΣΑ
|ΣΚΕΛΖΕΝ
|ΝΑΙΜ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΧΑ
|ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΝΑΤΣΟΣ
|ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΦΩΤΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΠΕΡΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
|ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ EXETER UK, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΕ
|ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΤΡΙΧΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΕΜΜΑΟΥΗΛ
|ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
|ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΤΥΡΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΠΕΤΡΗΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
|ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ PhD
|ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Τ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΒΟΥΣΙΟΥ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
|ΧΑΝΙΑΛΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΝΑΡΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
|ΧΡΥΣΟΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΧΡΥΣΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
|ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ,ΜΟΥΣΙΚΟΣ
|ΨΥΛΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΥ
|ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ
|ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΚΑΡΥΔΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
|ΤΣΑΚΙΡΗ
|ΑΝΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
|ΧΑΤΖΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
|ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
|ΖΥΓΑΚΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ
|ΚΑΚΚΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ
|ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΩΤΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΧΑΤΖΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
|ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ-ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ SM
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΙΟΝΤΑΚΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΛΟΣ
|ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
|ΣΟΝΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΠΕΚΙΑΡΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
|ΜΑΙΑ
|ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΔΟΧΙΩΝ
|ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
|ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΠΕΤΡΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|ΨΥΛΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
|ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΑΡΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ-ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
|ΚΑΡΑΒΥΡΑΚΗ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΜΑΜΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΠΙΡΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ
|ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΑΚΩΒΟΥ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΙΓΑΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΩΝ
|ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
|ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΞΥΡΙΣΤΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΕΤΣΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΤΕΡΖΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ
|ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
|ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
|ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
|ΔΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
|ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ
|ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΣΙΓΑΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΤΟΥ
|ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
|ΑΓΑΠΗ
|ΑΝΑΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
|ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
|ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΡΟΥΣΣΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΗΓΙΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
|ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ
|ΑΙΜΙΛΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
|ΒΑΧΑΤΣΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΛΟΣ
|ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΕΥΤΥΧΙΟΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
|ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
|ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|ΔΡΑΚΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
|ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ
|ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΧΑΤΖΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΧΑΤΖΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ
|ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΛΟΥΚΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΣΦΥΡΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΑΚΗ
|ΓΙΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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