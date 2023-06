Υποβρύχιο Titan: Άκαρπες οι έρευνες μετά τους ήχους που ακούστηκαν

Πριν από μερικές ώρες, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως οι ομάδες έρευνας εντόπισαν υποβρύχιους ήχους κατά τη σάρωση του Βόρειου Ατλαντικού. Η ανίχνευση των ήχων από καναδικά αεροσκάφη την Τρίτη, τρίτη ημέρα των ερευνών, αναφέρθηκε από την ακτοφυλακή, καθώς ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για την παροχή οξυγόνου του αγνοούμενου υποβρυχίου.

Οι ρομποτικές επιχειρήσεις υποθαλάσσιας έρευνας εκτράπηκαν στην περιοχή από όπου φαίνεται να προέρχονται οι ήχοι, αλλά δεν υπήρχε κανένα απτό σημάδι του αγνοούμενου σκάφους, ανέφερε η ακτοφυλακή στο Twitter.

Ο αντιναύαρχος Γιώργος Λεβέτης, πρώην κυβερνήτης υποβρυχίων, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το βαθυσκάφος «Τιτάνας», το οποίο χάθηκε από τα ξημερώματα της περασμένης Δεύτερας στον Ατλαντικό Ωκεανό. «Το βαθυσκάφος έχει κατέβει για τουριστικούς λόγους δίπλα στον Τιτανικό. Ουσιαστικά έχει κατέβει σε βάθος 3.800 μέτρα που είναι το ναυάγιο. Χάθηκε η επαφή του 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυσή του» δήλωσε στις «Συνδέσεις» ο κ. Λεβέντης.

Με δεδομένο ότι το οξυγόνο που υπάρχει στο βαθυσκάφος επαρκεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης ο κ. Λεβέντης αναφέρθηκε στα επικρατέστερα σενάρια που υπάρχουν μέχρι στιγμής. «Το δυσμενέστερο σενάριο είναι να υπάρχει διαρροή στο σκάφος, οπότε οι πιθανότητες να επιζήσουν οι άνθρωποι ή να το βρουν είναι πάρα πολύ μικρές γιατί θα έχει πάει στον βυθό της θάλασσας. Το μόνο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να έχει κάποιες ελπίδες είναι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα ηλεκτρολογικά το οποίο να μπορέσουν από μόνοι τους να το αποκαταστήσουν. Εάν δεν μπορέσουν από μόνοι τους να το αποκαταστήσουν, το πιθανότερο είναι να μην μπορέσουν να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι εν ζωή» εξήγησε ο κ. Λεβέντης.

Αναφορικά με τις πληροφορίες για τον ήχο που ακούστηκε στο σημείο όπου εικάζεται ότι βρίσκεται το βαθυσκάφος εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το εάν προέρχεται από τους παγιδευμένους επιβαίνοντες του τουριστικού βαθυσκάφους. «Δεν είναι σαφής η περιγραφή του ήχου. Είναι φυσικό εάν είναι οι άνθρωποι αυτοί, από τη στιγμή που δεν έχουν κάποιο ηλεκτρικό σύστημα για να εκπέμπει κάτι, να προσπαθούν να χτυπάνε τη μεταλλική επιφάνεια του σκάφους για να ειδοποιήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα» είπε εκφράζοντας όμως τον προβληματισμό του γιατί τα χτυπήματα δεν είναι πιο τακτικά από το διάστημα της μισής ώρας, όπως επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές αρχές.

Ο κ. Λεβέντης έθεσε τον προβληματισμό του και για το βάθος στο οποίο έχει φτάσει το υποβρύχιο. Μάλιστα ανέφερε πως «Τα βάθη είναι υπερβολικά. Τα βάθη αυτά στα οποία έχει πάει το βαθυσκάφος είναι υπερβολικά και ούτε πυρηνικό υποβρύχιο μπορεί να πάει. Μόνο βαθυσκάφη τα οποία συμμετέχουν στην έρευνα και διάσωση των υποβρυχίων μπορούν να βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο πρώην κυβερνήτης ανέφερε πως αν ένα υποβρύχιο έχει πρόβλημα, τότε στέλνονται τηλεκατευθυνόμενα σκάφη προκειμένου να κάνουν την έρευνα για την εύρεση του ναυαγίου. Ο ίδιο τόνισε ότι στην περιοχή επικρατούν ισχυρά ρεύματα δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων καθώς μεγαλώνουν την έκταση την οποία πρέπει να ελέγξουν με τα ειδικά sonar.

Όσον αφορά να έχει καταφέρει το βαθυσκάφος να αναδυθεί ο ίδιος εξέφρασε αρνητική άποψη καθώς όπως είπε θα είχε ήδη εντοπιστεί. «Δεν ξέρω τι εκπαίδευση είχαν και πόσων ημερών εκπαίδευση και για την περίπτωση κινδύνου και της χρήσης των σωστικών μέσων», πρόσθεσε επίσης ο κ. Λεβέντης τονίζοντας ότι υπήρχαν παραλείψεις που μπορεί να στοιχίσουν τη ζωή του πενταμελούς πληρώματος που θέλησε να δει από κοντά το ναύαγιο του τιτανικού καταβάλλοντας αντίτιμο 250.000 δολαρίων έκαστος.

Σύμφωνα με το Reuters, η προσπάθεια αναζήτησης περιελάμβανε αεροπλάνα τύπου Lockheed P-3 Orion με εξοπλισμό επιτήρησης υποβρυχίων για τον εντοπισμό υποβρυχίων. Ο καναδικός στρατός έριξε σημαδούρες σόναρ για να αφουγκραστεί τυχόν ήχους που μπορεί να προέρχονται από τον Τιτάνα, και ένα εμπορικό σκάφος τοποθέτησης αγωγών με τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο βαθιών υδάτων έψαχνε επίσης κοντά στην περιοχή.

Ξεχωριστά, ένα γαλλικό ερευνητικό πλοίο που μεταφέρει το δικό του υποβρύχιο ρομπότ βαθιάς κατάδυσης στάλθηκε στην περιοχή έρευνας κατόπιν αιτήματος του αμερικανικού ναυτικού και αναμένεται να φθάσει το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα, δήλωσε το ερευνητικό ινστιτούτο Ifremer.

Τα αεροσκάφη P-3 του Καναδά κατέληξαν να εντοπίσουν υποβρύχιους θορύβους στην περιοχή έρευνας την Τρίτη, μετά την οποία οι έρευνες με «ROV» (τηλεχειριζόμενο όχημα) «μετατοπίστηκαν σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων», σύμφωνα με τα tweets της ακτοφυλακής. «Οι έρευνες με ROV έφεραν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζονται», ανέφερε η ακτοφυλακή, προσθέτοντας, ότι τα δεδομένα του P-3 μοιράστηκαν με τους εμπειρογνώμονες του αμερικανικού ναυτικού για «περαιτέρω ανάλυση, η οποία θα ληφθεί υπόψη στα μελλοντικά σχέδια έρευνας».

Σύμφωνα και με το περιοδικό Rolling Stone, αναγνωριστικό αεροσκάφος P8 της Πολεμικής Αεροπορίας του Καναδά κατέγραψε «γδούπους στον τομέα για 30 λεπτά» και «μερικές ώρες αργότερα, αναπτύχθηκε κι άλλο σόναρ και οι γδούποι ακούγονταν ακόμη».

Η αμερικανική ακτοφυλακή από την πλευρά της επιβεβαίωσε πως καναδικό αεροσκάφος εντόπισε ήχους κάτω από το νερό στην έρευνα όπου πιστεύεται πως βρίσκεται το μικρό υποβρύχιο, αλλά χωρίς περαιτέρω αποτέλεσμα και πρόσθεσε πως η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Μάικ Γουέλαμ, ειδικός στις υποβρύχιες επιχειρήσεις, εξήγησε στο Sky News, ότι η ανίχνευση των ήχων είναι ένα πολύ καλό νέο. Παρόλα αυτά, η συγκρότηση της ομάδας των ειδικών και του εξοπλισμού που απαιτείται για μια αποτελεσματική επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει χρόνο.

Ο ίδιος ανέφερε πως «Ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας και αν οι πέντε άνθρωποι είναι ακόμα ζωντανοί, όπως δείχνουν οι ενδείξεις, πρέπει να τους βρουν». Εξηγώντας, πάντως, τη δυσκολία της επιχείρησης ο Βρετανός ειδικός σημείωσε ότι «είναι σαν να έχεις ρίξει ένα κέρμα 50 πένες σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και να προσπαθείς να το εντοπίσεις. Ο βυθός είναι τεράστιος. Τα βάθη είναι τεράστια»

