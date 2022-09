Ξεκίνησε η επιστράτευση στη Ρωσία – Άνδρες αποχαιρετούν τις οικογένειές τους | +Video

Η επιστράτευση στη Ρωσία ξεκίνησε χθες, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ρώσοι νεοσύλλεκτοι αποχαιρετούν τις οικογένειές τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες μερική επιστράτευση και υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, στέλνοντας τουλάχιστον 300.000 εφέδρους στη μάχη, σε μια δραματική κλιμάκωση της εισβολής του στην Ουκρανία

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022