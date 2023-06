Ξαφνικά μιλάνε όλοι για εξωγήινους!

Ενας ιστότοπος που ονομάζεται The Debrief και ισχυρίζεται ότι ειδικεύεται στην «επιστήμη των ορίων» ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ένας πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών με το όνομα David Grusch δήλωσε ότι εδώ και δεκαετίες η αμερικανική κυβέρνηση ανακτά «άθικτα οχήματα» που δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους.

Σε άλλη συνέντευξή του σε διαφορετικό μέσο – το NewsNation – ο Grusch είπε ότι ο στρατός είχε ανακαλύψει ακόμη και τους «νεκρούς πιλότους» αυτών των οχημάτων. «Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όσο φανταστικό κι αν ακούγεται, είναι αλήθεια», είπε.

Η δήλωση του Grusch διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύτηκε από ειδησεογραφικά μέσα όπως ο Guardian, το Fox News και το περιοδικό New York, καθώς και από πολλά τοπικά δίκτυα. Και γιατί όχι; Αυτή η ιστορία έχει τα πάντα: μια φαινομενικά έγκυρη πηγή αποκαλύπτει μυστικά για μια κυβερνητική επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει το κοινό στο σκοτάδι. Και επίσης, εξωγήινους. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να την υποστηρίζει.

Από τότε που τα UFO [ή Α.Τ.Ι.Α. στα ελληνικά] – γνωστά πλέον και ως UAPs [unidentified anomalous phenomena, δηλαδή «αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα» ή Α.Τ.Α.Φ.] – στοίχειωσαν για πρώτη φορά την φαντασία του κοινού κατά την μεταπολεμική περίοδο, οι άνθρωποι κολλάνε με ιστορίες όπως αυτή. Ο κύκλος κινείται συνήθως ως εξής: Κάποιος με στρατιωτική ή κυβερνητική εμπειρία εμφανίζεται με μια παράξενη εμπειρία ή συνάντηση. Δεν έχει αδιάσειστα στοιχεία, αλλά, λόγω του ιστορικού του, θεωρείται ως αξιόπιστος παρατηρητής ούτως ή άλλως. Οι φυλλάδες ενισχύουν το αφήγημα, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού και απαιτώντας από την κυβέρνηση να προβεί σε αποκαλύψεις. Οι αξιωματούχοι αρνούνται ότι έχουν βρει αποδείξεις εξωγήινης δραστηριότητας, γεγονός που τροφοδοτεί τη συνωμοσιολογική σκέψη. «Πρόκειται για οικείο έδαφος», μας λέει ο Greg Eghigian, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια που έχει μελετήσει την κουλτούρα των UFO. «Και ποτέ δεν οδηγεί πουθενά συγκεκριμένα»

Το εγχειρίδιο των UFO χρονολογείται από το 1947, όταν ο πιλότος Kenneth Arnold δήλωσε ότι είδε εννέα αντικείμενα που αναβόσβηναν στον ουρανό πάνω από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, να κάνουν περίεργους ελιγμούς και να πετούν με τρομερές ταχύτητες. Η διάδοση της αφήγησης του Arnold εκλαΐκευσε τον όρο ιπτάμενος δίσκος με αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιούν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένου του Donald Keyhoe, ενός ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών που έγινε συγγραφέας. Ο Keyhoe ισχυρίστηκε ότι, αν και δεν είχε δει κάτι τέτοιο ο ίδιος, στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν μελετήσει μερικούς ιπτάμενους δίσκους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σκάφη ήταν εξωγήινης προέλευσης, τους είχαν προειδοποιήσει όμως να μην αποκαλύψουν ποτέ το γεγονός. Τα γραπτά του Keyhoe, τα οποία δημοσιεύτηκαν ευρέως, εδραίωσαν δύο αφηγήσεις που έγιναν «αναπόσπαστο μέρος της φιλολογίας των UFO για δεκαετίες», λέει ο Eghigian: Πρώτον, ότι «έχουμε αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη» και δεύτερον, ότι «αυτό αποσιωπάται από την κυβέρνηση».

Η ιστορία του Grusch χτυπάει ήδη στους ίδιους ρυθμούς. Όπως και ο Keyhoe, ο Grusch δεν φαίνεται να έχει δει ο ίδιος το υποτιθέμενο εξωγήινο σκάφος. Λέει ότι έχει δει έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς την ανάκτηση του μυστηριώδους υλικού, αλλά εμείς, οι αναγνώστες, πρέπει να εμπιστευτούμε μόνο τη μαρτυρία του για το τι περιέχουν. Παρόλο που οι συντάκτες του άρθρου λένε ότι τα σχόλια του Grusch «εγκρίθηκαν για ανοιχτή δημοσίευση» από το Υπουργείο Άμυνας, αυτό σημαίνει μόνο ότι οι παρατηρήσεις δεν περιέχουν απόρρητες πληροφορίες, όχι ότι έχουν επαληθευτεί ως αληθινές.

Πριν από αυτή την εβδομάδα, το σενάριο είχε ξετυλιχτεί πιο πρόσφατα το 2017, όταν οι New York Times και άλλα μέσα αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός μυστικού προγράμματος στο Πεντάγωνο αφιερωμένου στην καταγραφή UFO, γνωστού ως Advanced Aerospace Threat Identification Program ή AATIP. Ο πληροφοριοδότης που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας ήταν ο πρώην διευθυντής του προγράμματος, Luis Elizondo, ο οποίος δήλωσε ότι παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού που οι Times συνόψισαν ως «υπερβολική μυστικότητα». Οι Times συμπεριέλαβαν στο ρεπορτάζ τους υλικό βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό που έδειχνε «ανεξήγητα» αντικείμενα να κινούνται στον ουρανό. Ο κύκλος άρχισε να κινείται με ταχύτητα δίνης. Το κοινό ήταν συνεπαρμένο και καχύποπτο και η κυβέρνηση προέβη σε διαψεύσεις που έμοιαζαν μόνο να θολώνουν τα νερά.

«Αντιμέτωπη με το κοινό που περιμένει από την ηγεσία να απομυθοποιήσει ένα δυνάμει επικίνδυνο μυστήριο, η κυβέρνηση ιστορικά προσπαθεί να το κάνει αλλά όχι πάντα με καλή πίστη», γράφει η Sarah Scoles, επιστημονική δημοσιογράφος, στο βιβλίο “They Are Already Here: UFO Culture and Why We See Saucers” [Eίναι ήδη εδώ: Η κουλτούρα των UFO και γιατί βλέπουμε ιπτάμενους δίσκους]. Το πρώτο επίσημο κυβερνητικό πρόγραμμα που ασχολήθηκε με τα ΑΤΙΑ εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αμέσως μετά την αφήγηση του Arnold για τις μυστηριώδεις λάμψεις. Οι νομοθέτες έχουν ήδη αρχίσει να ζητούν επίσημες συνεδριάσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του Grusch για εξωγήινα συντρίμμια. Οι αναφορές και οι ακροάσεις που θα προκύψουν, ωστόσο, είναι καταδικασμένες να μην προσφέρουν μεγάλες αποκαλύψεις, όπως όλες οι αντίστοιχες περιπτώσεις στην ιστορία. Και έτσι παραμένουμε κολλημένοι στο ίδιο αφήγημα.