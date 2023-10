Βρυξέλλες: Ανθρωποκυνηγητό στις Βρυξέλλες για τον δράστη της φονικής επίθεσης

Ένα βίαιο μήνυμα ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο άνδρας που σκότωσε τουλάχιστον δύο άτομα στο κέντρο των Βρυξελλών τη Δευτέρα.

#BREAKING | An armed shooter still at large in Brussels, if you are reading this message and you are in the capital, go home he is heading towards the King Baudouin stadium #Bruxelles#Belgique pic.twitter.com/kFajDgCk2x

— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 16, 2023