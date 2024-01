Βρετανία: Μυστήριο με ακέφαλο θηρίο που ξεβράστηκε σε θάλασσα

Ένα θαλάσσιο θηρίο χωρίς κεφάλι ξεβράστηκε σε μια παραλία της Βρετανίας και όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες έχει το μέγεθος τριών ανθρώπων. Το θηρίο εντοπίστηκε από μία κάτοικο, την Κάρολιν Πίνταρ στο Βόρειο Γιορκσάιρ όταν έκανε εξερεύνηση στην παραλία.

«Η τοποθεσία είναι απομακρυσμένη και έχει πρόσβαση μόνο με τα πόδια. Υπήρχε μια σφοδρή καταιγίδα και υπήρχε πολύς αφρός ανάμεσα στους βράχους όπου η παλίρροια είχε υποχωρήσει. Όσο ήμουν μακριά, αναρωτήθηκα αν τα υπολείμματα ήταν αφρός ή υπολείμματα ψαρέματος» είπε.

Όμως, όταν πλησίασε συνειδητοποίησε πως πρόκειται για κάτι άλλο. «Τα υπολείμματα ήταν πολύ αποσυντεθειμένα, με οστά να προεξέχουν μέσα από το δέρμα και σωρό από λίπος στη μία πλευρά. Ο τρόπος με τον οποίο ήταν καμπουριασμένο το έκανε να μοιάζει σαν τα εκτεθειμένα οστά να ήταν χαυλιόδοντες και εκείνο να είναι ένας θαλάσσιος ίππος.

Ωστόσο, δεν φαινόταν κανένα κεφάλι πάνω στο σώμα. Ακόμα η γυναίκα είπε ότι η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη και το μέγεθος του θηρίου είναι σαν τρεις κανονικές γυναίκες.

Mysterious ‘faceless seabeast’ leaves locals BAFFLED after it washes up on a beach in Yorkshire https://t.co/CRnd8f0d4J pic.twitter.com/gdrXqzcHxl

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2024