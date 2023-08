Τραγικός ο απολογισμός από τις πλημμύρες στην Κίνα

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις ακόμη αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την επαρχία Ζιλίν στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα επλήγη τις τελευταίες εβδομάδες από βροχοπτώσεις ρεκόρ. Το Πεκίνο ανακοίνωσε προχθές, Παρασκευή, πως τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 147 νεκροί ή αγνοούμενοι από φυσικές καταστροφές. Στον απολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνται παρά μόνο τα πρώτα θύματα του τυφώνα Ντοκσούρι, ο οποίος έπληττε την ηπειρωτική Κίνα από την αρχή της εβδομάδας, πριν καταευθυνθεί προς βορρά.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο επικαλείται σήμερα τις τοπικές αρχές, έξι άτομα βρήκαν το θάνατο και τέσσερα αγνοούνται στην πόλη Σουλάν, στη βορειοανατολική Κίνα, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις. Οι βροχές στην περιφέρεια αυτή «ουσιαστικά τελείωσαν», διευκρίνισε το πρακτορείο. Σχεδόν 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και δημιουργήθηκαν 21 «χώροι προσωρινής επανεγκατάστασης».

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που προκλήθηκαν από τον Ντοκσούρι, είναι οι σφοδρότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί από τότε που τηρούνται αρχεία, πριν από 140 χρόνια. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που κατέστρεψαν υποδομές και πλημμύρισαν ολόκληρες συνοικίες. Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) εξακολουθούσε να ισχύει κόκκινος συναγερμός στο Πεκίνο, εξαιτίας «γεωλογικών κινδύνων», όπως κατολισθήσεις, μετά τις βροχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, χθες, Σάββατο, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε μια πόλη της επαρχίας Χεμπέι, όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

#China has strengthened insurance support for people affected by #floods and geological disasters triggered by recent extreme rainfall in North China and the regions along the Yellow and Huaihe rivers, according to the National Financial Regulatory Administration. pic.twitter.com/Ueb9Qk3CEx

— DragonTV🚀䒕雅official (@ShanghaiEye) August 6, 2023