Τουρκία: Ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας, ενώ ομάδες από την Ολλανδία και την Ρουμανία έχουν ήδη ξεκινήσει και κατευθύνονται στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Συγκεκριμένα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Γιάνες Λέναρσιτς ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter: «Μετά τον σεισμό στην Τουρκία σήμερα το πρωί, ενεργοποιήσαμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ συντονίζει την ανάπτυξη ομάδων διάσωσης από την Ευρώπη. Ομάδες από την Ολλανδία και τη Ρουμανία είναι ήδη καθ’ οδόν».

