To βίντεο του Μπαράκ Ομπάμα που εξυμνεί την Αθήνα

Μια… γεύση απ’ όσα έζησε στην Ελλάδα έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος βρέθηκε προ ημερών στην Αθήνα, για να συνομιλήσει μεταξύ άλλων με μέλη του Obama Foundation από όλο τον κόσμο που ήρθαν στη χώρα μας.

«Στόχος της Δημοκρατίας είναι να βοηθήσουμε όσους έχουν μείνει πίσω», είπε μεταξύ άλλων ο Μπαράκ Ομπάμα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, συζητώντας τους τρόπους ενίσχυσης της Δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πριν από λίγες ημέρες, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μάλιστα, λίγο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο ίδιος ανέβασε βίντεο με άρωμα Ελλάδας στο Twitter, όπου πρωταγωνιστούν η Ακρόπολη και το μπουζούκι.

Συγκεκριμένα, το βίντεο ξεκινά με πλάνα από την Ακρόπολη ενώ κατόπιν εκπρόσωποι του «Obama Foundation Leaders», μιλούν για την εμπειρία τους στο πρόγραμμα.

«Σε όλο τον κόσμο, οι @ObamaFoundation ηγέτες εργάζονται για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των κοινοτήτων τους προς το καλύτερο. Την περασμένη εβδομάδα, η τελευταία ομάδα των Obama Leaders συναντήθηκε στην Αθήνα για να μιλήσει για το έργο τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τι ελπίζουν να κάνουν στη συνέχεια», τόνισε στην ανάρτησή του ο Μπαράκ Ομπάμα.

Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.

Last week, our latest group of Obama Leaders met in Athens, Greece to talk about their work, the challenges they’re facing, and what they’re hoping to do next. pic.twitter.com/sEorTC6tDO

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2023