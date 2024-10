Το Ισραήλ χτύπησε Ρωσική βάση στη Συρία

Μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη 3/10/2024 στην παράκτια πόλη Jableh, στη Συρία, κοντά στη ρωσική αεροπορική βάση Hmeimim.

Αν και ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης σε μια παραλιακή πόλη στη Συρία παραμένει ασαφής προς το παρόν, το γεγονός ότι ακολούθησαν δευτερεύουσες εκρήξεις οδηγεί στο συμπέρασμα πως χτυπήθηκαν αποθήκες πυρομαχικών.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως τόσο η Συριακή όση και η Ρωσική αεράμυνα της βάσης επιχείρησαν να αποτρέψουν την επίθεση, αλλά απέτυχαν όπως φαίνεται και εκ του αποτελέσματος

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το Ισραήλ φέρεται να χτύπησε αποθήκη ιρανικών και συριακών όπλων στην Jableh κοντά στην κύρια ρωσική βάση Hmeimim στη Συρία.

Όπως αναφέρουν ρωσικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βάση έμεινε ανέπαφη από την επίθεση.

BREAKING: Large-scale airstrikes have been reported in the Syrian coastal city of Jableh, near Russia’s Hmeimim Airbase on the western coast.

For the past hour, Syrian and Russian air defenses have been working together to intercept enemy projectiles.

