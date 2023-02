Στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας

Στην Τουρκία βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (12/02) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Τον υπουργό Εξωτερικών υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο μάλιστα είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που τον υποδέχτηκα” δήλωσε ο Τσαβούσογλου κατά την άφιξη του ομολόγου του.

Ο Τσαβούσογλου θα συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του τον κ. Δένδια, ο οποίος συναντιέται με τα μέλη της ελληνικής αποστολής βοήθειας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που υπέστησαν τεράστια καταστροφή εξαιτίας του σεισμού 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu

