Σεισμός στην Τουρκία: Viral η πρόβλεψη Ολλανδού ερευνητή στις 3 Φεβρουαρίου

Λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στη Νότια Τουρκία και τη Συρία που έχει κοστίσει τη ζωή σε περίπου 1.500 άτομα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η πρόβλεψη ενός Ολλανδού ερευνητή, την οποία είχε κοινοποιήσει από τις 3 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Frank Hoogerbeets από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey» είχε γράψει στο Twitter 72 ώρες πριν τη μεγάλη δόνηση πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)»

Όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Hoogerbeets, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με τη δόνηση που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας να αφήνει πίσω της εκατοντάδες θύματα και ανυπολόγιστες ζημιές.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

