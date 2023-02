Σεισμός στην Τουρκία: Ποιος είναι ο Ολλανδός που ισχυρίζεται ότι τον προέβλεψε

Viral έχει γίνει η ανάρτηση στο Twitter ενός Ολλανδού που «προέβλεψε» τον σεισμό στην Τουρκία.

Στις 29 Ιανουαρίου οι συνεργάτες του και ο ίδιος σε βίντεο είχαν προειδοποιήσει ότι «κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σημειωνόταν σεισμός στις τεράστιες μωβ περιοχές του χάρτη που παρουσίαζαν στην κεντρική και νότια Ασία, καθώς και στον ωκεανό». Σε ανάρτηση του, μάλιστα, έγραψε ότι «κινδυνεύουν και οι γύρω περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται και όσες δεν είναι καν κοντά στις μωβ ζώνες». Μετά τον φονικό σεισμό, έχει αποκτήσει εκατομμύρια ακόλουθους. Τα βίντεο του γίνονται viral και ο ίδιος αντιμετωπίζεται από μια μερίδα του κόσμου στην Τουρκία ως Μεσσίας.

Ο εν λόγω «αστροσεισμολόγος», όμως, δεν έχει κανένα πτυχίο, πλην όμως ασχολείται με την πρόγνωση σεισμών με βάση τη θέση των πλανητών και της Σελήνης και κάποιες αυθαίρετες συνιστώσες στην επιφάνεια της γης. Το Newsweek ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, διότι πολλοί ενθουσιάστηκαν και αναρωτήθηκαν αν όλα αυτά μπορεί να έχουν κάποια επιστημονική βάση. Κάτω από την ανάρτησή του συναντά κάποιος δεκάδες χιλιάδες σχόλια απελπισμένων Τούρκων που του ζητούν να τους πει αν θα γίνουν κι άλλοι σεισμοί, καθώς η περιοχή τους δεν έχει πάψει να τραντάζεται από «πεντάρια». Άλλοι δυστυχείς σεισμόπληκτοι εύχονται να «τον είχε ακούσει το κράτος». Σαν να μη έφτανε αυτό, ο ίδιος έκανε νεότερη ανάρτηση και αυτή τη φορά προέβλεπε σεισμό 9,6 Ρίχτερ! Καθόρισε και την ώρα μάλιστα (η οποία παρήλθε), δηλαδή ήταν να συμβεί χθες τα χαράματα. Ποιος ξέρει πόσοι τον έλαβαν υπ΄όψη τους και έμειναν μέσα στην παγωνία της νύχτας έξω από κλειστούς χώρους περιμένοντας τα 9,6 Ρίχτερ…

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023