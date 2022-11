Η Ρωσία αποσύρεται από τη Χερσώνα

Τα ρωσικά στρατεύματα πρόκεται να αποσυρθούν από τη Χερσώνα, την πόλη στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μόνο μεγάλο διοικητικό κέντρο που κατέλαβαν από την έναρξη του πολέμου.

Τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν από όλη τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερο, έγινε γνωστό την Τετάρτη

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοιγκού, τόνισε ότι «οι ζωές και η υγεία των στρατευμάτων πάντα έχουν προτεραιότητα. Λαμβάνουμε υπόψη την απειλή στον άμαχο πληθυσμό και σεβόμαστε τις επιθυμίες αυτών που θέλουν να φύγουν, αλλά και διασφαλίζουμε την μεταφορά του στρατιωτικού υλικού στον Δνείπερο»

Another humiliating moment: Russia's defence minister Sergei Shoigu orders the withdrawal of his troops from the city of Kherson and the right-bank of the Kherson region. My frontline report from outside the city of Snihurivka coming shortly https://t.co/OWFhe00jzA

