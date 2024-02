Πρωτόγνωρες εικόνες σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι από το χαλάζι και τις βροχές

Πρωτόγνωρες καταστάσεις για τους κατοίκους των Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι ξύπνησαν το πρωί της Δευτέρας από αστραπές, βροντές και καταρρακτώδη βροχή. Ορισμένες περιοχές καλύφθηκαν από χαλάζι.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) εξέδωσε κόκκινο και κίτρινο συναγερμό για να προειδοποιήσει για περισσότερες βροχές μέχρι τις έξι το απόγευμα.

Η κακοκαιρία είναι αποτέλεσμα μιας ψυχρής αέριας μάζας και δυτικών ρευμάτων με διαφορετικές ποσότητες νεφών που ρέουν πάνω από τη χώρα από τη Δύση, σύμφωνα με το NCM.

Λόγω της κατάστασης, το υπουργικό συμβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ήδη ανακοινώσει την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά και τα εξ αποστάσεως μαθήματα στα σχολεία.

Not Moscow or New York … but Abu Dhabi 😍🇦🇪❄️@RJK51434103 @Gayatri_Raguram https://t.co/Jxv36wtZTw pic.twitter.com/ZSvnU0TSy8

— தமிழன்.R.J.K.🌱🇮🇳✌️JAIBHIM. (@RJK51434103) February 12, 2024