Πράγα: Μακελειό σε πανεπιστήμιο με τουλάχιστον 15 νεκρούς – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση ενόπλου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, ανέφεραν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, Μάρτιν Βόντρασεκ, ενδέχεται ο αριθμός των νεκρών να είναι μεγαλύτερος. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να προέβη στο έγκλημα παρακινούμενος από παρόμοια περιστατικά σε άλλες χώρες.

Πάνω από 24 άνθρωποι είναι επίσημα τραυματίες, εννέα εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και την τσεχική αστυνομία, που επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη. Αυτός είναι ο Ντέβιντ Κόζακ, ο οποίος επιβεβαιώθηκε πως ήταν φοιτητής της σχολής, όπως επίσης επιβεβαιώθηκε ότι πριν διαπράξει το μακελειό είχε πυροβολήσει τον πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός.

Το μεσημέρι, ο δράστης, κρατώντας όπλο που έφερε διόπτρα, άνοιξε πυρ από την ταράτσα του κτιρίου όπου στεγάζονται η Φιλοσοφική και η Σχολή Καλών Τεχνών, στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Συγκεχυμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε, ή αυτοπυροβολήθηκε μόλις έφτασε η Αστυνομία.

Seemingly big incident here in Prague. Lots of sirens and flashing lights. Thoughts to all of those involved. pic.twitter.com/h2TyF95SOX

— Tom Large (@TomLargeReports) December 21, 2023