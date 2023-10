Πόλεμος στο Ισραήλ: Χερσαίες δυνάμεις μπήκαν με άρματα μάχης στη βόρεια Γάζα μέσα στη νύχτα

Μια μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησαν οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε πρώτο το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού του Ισράηλ.

Σύμφωνα με το Sky News, επρόκειτο για μια «στοχευμένη επιδρομή» από την ταξιαρχία πεζικού Givati με χρήση αρμάτων μάχης, η οποία είχε ως στόχο «υποδομές τρομοκρατών».

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023