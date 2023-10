Οργή Μπάιντεν για τη Χαμάς: Βίασαν γυναίκες, έσφαξαν γονείς που προστάτευαν τα παιδιά τους – Υπάρχουν αναφορές για δολοφονημένα μωρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες μεταξύ των νεκρών μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το Σάββατο, κάνοντας λόγο για «πράξη απόλυτου κακού».

«Οι άνθρωποι στο Ισραήλ έζησαν υποφέροντας από τα αιματηρά χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, μιας ομάδας της οποίας δηλωμένος σκοπός ύπαρξης είναι να σκοτώνει τους Εβραίους. Πρόκειται για μια πράξη απόλυτου κακού» υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

«Η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τον παλαιστινιακό λαό» ανέφερε. «Χρησιμοποίησαν τον παλαιστινιακό λαό ως ανθρώπινη ασπίδα».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Join me as I deliver remarks on the terrorist attacks in Israel. https://t.co/dWDPcMX3zk

— President Biden (@POTUS) October 10, 2023